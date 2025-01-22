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Українці можуть збільшити пенсії на 50% — що треба знати

22 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — як отримувати у майбутньому на 50% більші виплати
Чоловік похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть самостійно вплинути на розмір майбутньої пенсійної виплати. Зокрема, сума може зрости на 50%, якщо знати певні правила.

Це прописано у законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

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Відповідно до статті 29 закону, пенсія може зрости, якщо за власним бажанням продовжити працювати на заслуженому відпочинку. Для цього треба виконати умови щодо страхового стажу. Так, якщо відмовитися від оформлення виплати в 60 років, а вийти на пенсію у 65 років, то можна розраховувати на чималу надбавку.

У разі більш пізнього виходу на пенсію виплата зростає на певний відсоток. А саме:

  • перенесення виходу на пенсію до п'яти років — за кожен місяць доплачуватимуть по 0,5%;
  • перенесення виходу на пенсію від п'яти років — за кожен місяць без пенсії розмір виплати зросте на 0,75%.

Таким чином, у разі виходу на заслужений відпочинок на 5 років та 7 місяців пізніше, гарантовано можна отримати надбавку до пенсії у 50%. Якщо за формулою людина має право на пенсію у 5 тис. грн, однак вирішила працювати ще близько п'яти років, то пенсія сягне 7,5 тис. гривень.

Які пенсії отримують українці

Станом на початок 2025 року, в Україні понад 10,3 млн громадян отримують пенсійні виплати. Проте через мізерні виплати українці змушені працювати далі. Так, майже кожна четверта людина пенсійного віку продовжує працювати — 2,8 млн осіб. У середньому виплата у працюючих пенсіонерів становить 6,25 тис. гривень, тоді як по країні середня пенсія дорівнює 5,85 тис. гривень.

За останніми даними Пенсійного фонду, 18,6% або 1,92 млн громадян отримують від 4 тис. до 5 тис. гривень пенсії. У середньому пенсія у відповідній групі становить 4,41 тис. гривень. Тільки у 12,7% або 1,31 млн українських громадян пенсії перевищують 10 тис. гривень. Такі пенсіонери у середньому отримують по 15,35 тис. гривень.

Нагадаємо, у січні поточного року Пенсійний фонд нарахує деяким українцям доплати до пенсійних виплат. Йдеться про вікові надбавки до 570 гривень, які призначають, якщо пенсія не перевищує близько 10 тис. гривень.

Також ми писали, що на початку березня 2025 року в Україні очікується масштабне оновлення рівня пенсійних виплат. У Міністерстві соцполітики назвали ймовірний коефіцієнт індексації.

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