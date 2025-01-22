Пенсии в Украине — как получать в будущем на 50% большие выплаты

Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинцы могут самостоятельно повлиять на размер будущей пенсионной выплаты. В частности, сумма может вырасти на 50%, если знать определенные правила.

Это прописано в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Читайте также:

Как увеличить пенсию на 50%

В соответствии со статьей 29 закона, пенсия может вырасти, если по собственному желанию продолжить работать на заслуженном отдыхе. Для этого надо выполнить условия относительно страхового стажа. Так, если отказаться от оформления выплаты в 60 лет, а выйти на пенсию в 65 лет, то можно рассчитывать на немалую прибавку.

В случае более позднего выхода на пенсию выплата вырастает на определенный процент. А именно:

перенесение выхода на пенсию до пяти лет — за каждый месяц будут доплачивать по 0,5%;

перенос выхода на пенсию от пяти лет — за каждый месяц без пенсии размер выплаты вырастет на 0,75%.

Таким образом, в случае выхода на заслуженный отдых на 5 лет и 7 месяцев позже, гарантированно можно получить прибавку к пенсии в 50%. Если по формуле человек имеет право на пенсию в 5 тыс. грн, однако решил работать еще около пяти лет, то пенсия достигнет 7,5 тыс. гривен.

Какие пенсии получают украинцы

По состоянию на начало 2025 года, в Украине более 10,3 млн граждан получают пенсионные выплаты. Однако из-за мизерных выплат украинцы вынуждены работать дальше. Так, почти каждый четвертый человек пенсионного возраста продолжает работать — 2,8 млн лиц. В среднем выплата у работающих пенсионеров составляет 6,25 тыс. гривен, тогда как по стране средняя пенсия равна 5,85 тыс. гривен.

По последним данным Пенсионного фонда, 18,6% или 1,92 млн граждан получают от 4 тыс. до 5 тыс. гривен пенсии. В среднем пенсия в соответствующей группе составляет 4,41 тыс. гривен. Только у 12,7% или 1,31 млн украинских граждан пенсии превышают 10 тыс. гривен. Такие пенсионеры в среднем получают по 15,35 тыс. гривен.

Напомним, в январе текущего года Пенсионный фонд начислит некоторым украинцам доплаты к пенсионным выплатам. Речь идет о возрастных надбавках до 570 гривен, которые назначают, если пенсия не превышает около 10 тыс. гривен.

Также мы писали, что в начале марта 2025 года в Украине ожидается масштабное обновление уровня пенсионных выплат. В Министерстве соцполитики назвали вероятный коэффициент индексации.