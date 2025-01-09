Індексація пенсій в Україні — як підвищаться виплати у березні 2025 року

Підрахунок на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні на початку березня 2025 року відбудеться масштабне підвищення пенсій. У Міністерстві соціальної політики оприлюднили очікуваний коефіцієнт індексації.

Це пописано у проєкті бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2025 рік, розміщеному на сайті Федерації професійних спілок.

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Згідно з проєктом постанови, на поточний рік планують здійснення індексації пенсій орієнтовно на рівні 10%. Однак остаточний розмір підвищення стане відомий у лютому, адже станом на січень ще нема статистичних даних, від яких прямо залежить індексація.

"Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", — зазначають автори проєкту документа.

Розмір індексації є сумою від половини рівня інфляції та динаміки росту заробітних плат. Підвищення торкнеться "основи пенсії", без урахування надбавок. Його відчують на собі не всі громадяни пенсійного віку. Виплати не перерахують тим, хто оформив пенсію в останні кілька років, адже такі виплати вважаються актуальними.

Очікується, що мінімально сума доплати після проведення індексації становитиме 100 гривень, а максимально — 1,5 тис. гривень.

Фінансування пенсій у 2025 році

Як йдеться в проєкті, загалом у бюджеті Пенсійного фонду на доплати, визначені постановами уряду про індексацію пенсій та додаткові заходи підвищення рівня соцзахисту найбільш вразливих категорій громадян передбачено 44,7 млрд гривень. Водночас, сумарний обсяг доходів у проєкті бюджету ПФУ-2025 визначений в розмірі 904,8 млрд гривень, враховуючи залишок коштів на початок поточного року на рівні 910,2 млрд гривень.

Відповідні розрахунки здійснили на основі звітних даних щодо кількості отримувачів виплат і сум виплат із урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у 2,36 тис. гривень, та мінімальної зарплати у 8 тис. гривень.

Врахували інформацію з автоматизованих баз даних обробки пенсійних електронних справ, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку країни на 2025−2027 роки, а також очікуваних надходжень ЄСВ у сумі 589,9 млрд гривень за 2025 рік.

"Проєкт бюджету ПФУ на 2025 рік є збалансованим за доходами та видатками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення", — наголошується у пояснювальній записці до проєкту.

Раніше ми розповідали, що уряд планує реформувати стару систему пенсійного забезпечення. Головна зміна — механізм в обчисленні розміру пенсійних виплат, тобто формулу індексації.

Також ми писали, що громадянам з великим понаднормовим страховим стажем, передбачені набавки до пенсій. Відомо, хто отримає 700 гривень додатково у 2025 році.