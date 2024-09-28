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Українці можуть збільшити пенсію на 50% — пояснення ПФУ

28 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому гарантують збільшення розміру виплат на 50%
Люди похилого віку. Фото: napensii.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про гарантоване збільшення основного розміру пенсії на 54%. Це стане можливо у разі перенесення дати виходу на заслужений відпочинок на шість років (72 місяці).

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Детальніше про збільшення розміру пенсії

Завдяки нормам законодавства українці мають можливість проконтролювати рівень виплат на заслуженому відпочинку, збільшивши розмір пенсії. Якщо відкласти вихід на пенсію лише на кілька років, розмір виплати буде значно більшим.

Як пояснили у Пенсійному фонді, у законі про пенсійне страхування спеціально прописані такі норми, які покликані заохотити громадян до більш пізнього виходу на пенсію.

Так, призначення пенсії "з відстрочкою" доступне тим громадянам, які мають право на пенсію за віком. У разі ухвалення рішення після досягнення пенсійного віку надалі працювати, основний розмір пенсії у майбутньому збільшиться на 0,5% (за кожен повний місяць) — у разі відстрочення дати виходу на заслужений відпочинок на термін до 60 місяців. Водночас, на 0,75% (за повний місяць) — у разі перенесення дати виходу на пенсію на термін, що перевищує 60 місяців.

У фонді наголосили, що не враховуються неповні місяці страхового стажу для підвищення розміру пенсії.

Таким чином, якщо громадянин відкладе свій вихід на пенсію:

  • на один рік — отримає доплату у розмірі 6% (0,5% х 12);
  • на два роки — матиме право на доплату 12% (0,5% х 24).

Щодо відтермінування на шість років (72 місяці) — збільшення основного розміру пенсії становитиме 54% (72 х 0,75%).

"Пенсія за віком "з відстрочкою" призначається за зверненням пенсіонера, як правило, з першого числа місяця, в якому подано звернення", — наголосили фахівці Пенсійного фонду.

Важливо те, що про своє бажання призначити пенсію пізніше громадянин повинен повідомити орган ПФУ до досягнення пенсійного віку. Якщо ж людина не повідомить про таке рішення, а в Реєстрі застрахованих осіб буде наявна інформація про весь її стаж (через оцифровану паперову трудову книжку), — пенсія буде призначена автоматично з наступного дня за датою досягнення пенсійного віку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсійне законодавство передбачає надання двократного розміру пенсій. Відомо, за яких обставин громадяни можуть претендувати на збільшене фінансування.

Також ми писали, що у 2024 році багато українців отримають мінімальну соціальну допомогу замість пенсії. Така ситуація виникла через підвищену вимогу щодо наявності кількості страхового стажу у разі досягнення людиною 60, 63 та 65 років.

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