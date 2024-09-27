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Пенсія у двократному розмірі — хто має право на таку виплату

27 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто отримає подвійний розмір виплати
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українське пенсійне законодавство передбачає надання двократного розміру пенсій. Відомо, за яких обставин громадяни можуть претендувати на збільшене фінансування.

Про це йдеться на порталі державних послуг "Дія".

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Хто має право на двократну пенсію

Як зазначається, йдеться про право громадян на грошову допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера. Як правило, гроші виплачують родичам померлого. Розмір такої допомоги може суттєво, адже залежить від закону, за яким нараховували пенсію громадянину.

Зазвичай, у разі смерті пенсіонера родині виплачують допомогу на заходи із поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував за життя. Проте бувають випадки, коли суми допомоги ще більші.

Так, якщо особа похилого віку отримувала пенсію за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то виплату нарахують у тримісячному розмірі пенсії. Проте максимальна виплата обмежується п'ятикратним прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

Родина не отримає таку грошову допомогу тільки, якщо поховання відбулося за рахунок держави.

Як родичам оформити виплати

Для того, щоб оформити виплати, потрібно зібрати та подати до Пенсійного фонду такі документи:

  • заяву про виплату грошової допомоги на поховання;
  • документ, де підтверджується реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • паспорт громадянина, інший документ, що посвідчує особу;
  • свідоцтво про смерть;
  • витяг з Держреєстру актів цивільного стану громадян про смерть/довідку про смерть громадянина;
  • у разі реєстрації смерті за межами країни подається свідоцтво про смерть/інший документ, де підтверджується факт смерті, виданий компетентним органом іншої держави.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд виплатив менший обсяг коштів українцям у вересні 2024 року. На пенсійні виплати спрямував 62,9 млрд гривень.

Також ми писали, що пенсійне законодавство передбачає виконання громадянами певних умов, від яких залежить майбутня пенсія. Відомо, яка має бути заробітна плата та обсяг страхового стажу для того, щоб мати 20 тис. гривень на заслуженому відпочинку.

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