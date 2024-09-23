Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Мінімальна допомога замість пенсії — хто може оформити у 2024 році arrow

Мінімальна допомога замість пенсії — хто може оформити у 2024 році

23 вересня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Соцдопомога замість пенсії — які діють правила оформлення у 2024 році
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

У 2024 році багато українців отримають мінімальну соціальну допомогу замість пенсії. Така ситуація виникла через підвищену вимогу щодо наявності кількості страхового стажу у разі досягнення людиною 60, 63 та 65 років.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

Читайте також:

Посилені вимоги до стажу у 2024 році

За оновленим пенсійним законодавством, у 2024 році вийти на пенсію можна у 60, 63 та 65 років, якщо є стажу 31, 21 або 15 років відповідно.

Нинішня реформа передбачає щорічне підвищення вимог до страхового стажу громадян. Так триватиме до 2028 року, коли для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно буде мати мінімум 35 років стажу.

Мінімальна допомога замість пенсії

Водночас, держава подбала про громадян, у яких не вистачає достатньої кількості стажу. У таких випадках українці можуть  мінімальну соціальну допомогу.

Цьогоріч розмір відповідної виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2,36 тис. грн) та середньомісячним доходом родини на одну особу за останні шість місяців.

При цьому максимально сума допомоги не може бути більшою за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто йдеться про 3,02 тис. грн на поточний рік.

Заяви на надання такої допомоги необхідно подавати в органи ПФУ кожні пів року із пакетом документів, проте на час воєнного стану виплати продовжуються автоматично.

Для оформлення соцдопомоги необхідні такі документи:

  • декларація про доходи та майно (довідки про доходи кожного члена родини) за останні пів року або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням соцдопомоги;
  • копія судового рішення про визнання особи недієздатною (для недієздатних осіб);
  • копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб, яким призначений опікун);
  • копія документа, де підтверджується повноваження представника закладу, що виконує функції опікуна над особою (для недієздатних осіб, опікунів яких не призначено);
  • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), посвідчення біженця/посвідчення особи, яка вимагає додаткового захисту, посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання (за потреби);
  • копія довідки про реєстрацію адреси проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цієї осені деяким українцям підвищать пенсії, але це стосується тільки жителів деяких регіонів. Зростання виплат відбудеться, якщо пенсіонер відповідатиме визначеним критеріям.

Також ми писали, що в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.

виплати пенсії фінансова допомога пенсіонери матеріальна допомога грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:29 Тисячі одеситів до вечора залишилися без води

13:18 Нардеп повідомив, хто буде платити за економічне бронювання працівників

13:16 Начальник одеського ТЦК розповів про своє ставлення до "бусифікації"

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

13:06 У Львові затримали чиновника Мін'юсту, який змушував засуджених працювати на заготівлі лісу

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:03 Кіченок повторила досягнення Світоліної й стала однією з найкращих тенісисток України

13:00 Мінімальна допомога замість пенсії — хто може оформити у 2024 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

12:47 Небачена жорстокість — в Одесі собаці поклали петарду до рота

12:42 "Нова пошта" оновила свій застосунок — з'явилися нові функції

13:29 Тисячі одеситів до вечора залишилися без води

13:18 Нардеп повідомив, хто буде платити за економічне бронювання працівників

13:16 Начальник одеського ТЦК розповів про своє ставлення до "бусифікації"

13:06 У Львові затримали чиновника Мін'юсту, який змушував засуджених працювати на заготівлі лісу

13:03 Кіченок повторила досягнення Світоліної й стала однією з найкращих тенісисток України

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13:00 Мінімальна допомога замість пенсії — хто може оформити у 2024 році

12:47 Небачена жорстокість — в Одесі собаці поклали петарду до рота

12:42 "Нова пошта" оновила свій застосунок — з'явилися нові функції

12:32 TikTok заблокував десятки акаунтів російської держпропаганди

12:19 Виноград в Україні подорожчав на третину — причини та цінові прогнози

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Text

11:12 Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Text

11:05 Осінь може змінити хід війни — військовий заявив, що ресурси росіян закінчуються

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті