Соцдопомога замість пенсії — які діють правила оформлення у 2024 році

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2024 році багато українців отримають мінімальну соціальну допомогу замість пенсії. Така ситуація виникла через підвищену вимогу щодо наявності кількості страхового стажу у разі досягнення людиною 60, 63 та 65 років.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

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Посилені вимоги до стажу у 2024 році

За оновленим пенсійним законодавством, у 2024 році вийти на пенсію можна у 60, 63 та 65 років, якщо є стажу 31, 21 або 15 років відповідно.

Нинішня реформа передбачає щорічне підвищення вимог до страхового стажу громадян. Так триватиме до 2028 року, коли для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно буде мати мінімум 35 років стажу.

Мінімальна допомога замість пенсії

Водночас, держава подбала про громадян, у яких не вистачає достатньої кількості стажу. У таких випадках українці можуть мінімальну соціальну допомогу.

Цьогоріч розмір відповідної виплати становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2,36 тис. грн) та середньомісячним доходом родини на одну особу за останні шість місяців.

При цьому максимально сума допомоги не може бути більшою за 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто йдеться про 3,02 тис. грн на поточний рік.

Заяви на надання такої допомоги необхідно подавати в органи ПФУ кожні пів року із пакетом документів, проте на час воєнного стану виплати продовжуються автоматично.

Для оформлення соцдопомоги необхідні такі документи:

декларація про доходи та майно (довідки про доходи кожного члена родини) за останні пів року або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням соцдопомоги;

копія судового рішення про визнання особи недієздатною (для недієздатних осіб);

копія рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб, яким призначений опікун);

копія документа, де підтверджується повноваження представника закладу, що виконує функції опікуна над особою (для недієздатних осіб, опікунів яких не призначено);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО), посвідчення біженця/посвідчення особи, яка вимагає додаткового захисту, посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання (за потреби);

копія довідки про реєстрацію адреси проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, цієї осені деяким українцям підвищать пенсії, але це стосується тільки жителів деяких регіонів. Зростання виплат відбудеться, якщо пенсіонер відповідатиме визначеним критеріям.

Також ми писали, що в одному з регіонів відбудеться реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат до 4 тис. гривень на місяць для жителів та переселенців у Полтаві та області.