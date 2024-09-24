Пенсії в Україні — стали відомі подробиці індексації виплат у 2025 році

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям не обіцяють підвищити мінімальну пенсію у 2025 році. Однак планують здійснити масштабне осучаснення виплат (індексація).

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Деталі індексації у 2025 році

Як зазначається, уряд оголосить точний розмір індексації пенсій наступного року після отримання даних про стан економіки та рівня інфляції в Україні. Попередньо відомо, що виплати у середньому переглянуть на 17%.

"Усі індексації були проведені в березні 2023-го, у березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року щодо пенсій", — повідомили у Кабінеті міністрів.

Щорічна індексація пенсії — фактично єдиний відносно дієвий механізм осучаснення виплат, проте цього механізму недостатньо, щоб не допустити "застарівання" пенсійних виплат.

Як відбувається індексація виплат

За правилами, розмір індексації становить суму половини від річної інфляції та половину від динаміки зростання зарплат за останні три роки.

За оцінками Національного банку, інфляція у 2024-му буде на рівні 8,5%, а половина — 4,25%. Середня за три роки динаміка зарплатні дорівнюватиме 12,7%. Тому в сумі індексація у 2025 році може бути на рівні близько 16,9%. Це дуже приблизні розрахунки, оскільки навіть у Міністерстві соцполітики інді помиляються, намагаючись дати прогноз розміру індексації.

При цьому підвищуватимуть "голу пенсію", тобто розмір виплати без надбавок. Наприклад, якщо людині 66 років і виконала вимоги щодо стажу, мінімальний розмір пенсії становить 3,2 тис. грн (40% мінімальної зарплатні). Пенсія, яка розрахована за формулою, може бути значно нижчою, наприклад 3 тис. грн.

Під час індексації на 16,9% (приблизний показник) підвищать не ту пенсію, яку отримує людина (3,2 тис. грн), а ту, на яку заробила за формулою (3 тис. грн). Отже, розмір надбавки сягатиме 508 грн. Тому після індексації замість 3,2 тис. отримає 3,5 тис.грн. Фактична пенсія підвищиться на 9,6% (на 308 грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розповіли, як громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.

Також писали, що у ПФУ розповіли, що для оформлення пенсії у 2024-му потрібно зібрати певний список документів. Подати їх можна як через інтернет, так і особисто в офісі.