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Украинцы могут увеличить пенсию на 50% — объяснение ПФУ

28 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому гарантируют увеличение размера выплат на 50%
Пожилые люди. Фото: napensii.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о гарантированном увеличении основного размера пенсии на 54%. Это станет возможным в случае переноса даты выхода на заслуженный отдых на шесть лет (72 месяца).

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Подробнее об увеличении размера пенсии

Благодаря нормам законодательства украинцы могут проконтролировать уровень выплат на заслуженном отдыхе, увеличив размер пенсии. Если отложить выход на пенсию всего на несколько лет, то размер выплаты будет значительно больше.

Как пояснили в Пенсионном фонде, в законе о пенсионном страховании специально прописаны такие нормы, которые призваны привлечь граждан к более позднему выходу на пенсию.

Так, назначение пенсии "с отсрочкой" доступно гражданам, которые имеют право на пенсию по возрасту. В случае принятия решения после достижения пенсионного возраста в дальнейшем работать — основной размер пенсии в будущем увеличится на 0,5% (за каждый полный месяц) в случае отсрочки даты выхода на заслуженный отдых на срок до 60 месяцев. В то же время, на 0,75% (за полный месяц) в случае переноса даты выхода на пенсию на срок, превышающий 60 месяцев.

В фонде отметили, что не учитываются неполные месяцы страхового стажа для повышения размера пенсии.

Таким образом, если гражданин отложит свой выход на пенсию:

  • на один год — получит доплату в размере 6% (0,5% х 12);
  • на два года — будет иметь право на доплату 12% (0,5% х 24).

Относительно отсрочки на шесть лет (72 месяца) увеличение основного размера пенсии составит 54% (72 х 0,75%).

"Пенсия по возрасту "с отсрочкой" назначается по обращению пенсионера, как правило, с первого числа месяца, в котором подано обращение", — отметили специалисты Пенсионного фонда.

Важно то, что о своем желании назначить пенсию позже гражданин должен уведомить орган ПФУ до достижения пенсионного возраста. Если же человек не сообщит о таком решении, а в Реестре застрахованных лиц будет информация о всем его стаже (из-за оцифрованной бумажной трудовой книжке), — пенсия будет назначена автоматически со следующего дня с даты достижения пенсионного возраста.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионное законодательство предусматривает предоставление двукратного размера пенсий. Известно, при каких обстоятельствах граждане могут претендовать на повышенное финансирование.

Также мы писали, что в 2024 году многие украинские получат минимальную социальную помощь вместо пенсии. Такая ситуация возникла из-за повышенного требования относительно количества страхового стажа в случае достижения человеком 60, 63 и 65 лет.

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