Електронне пенсійне посвідчення в Україні та за кордоном — що варто знати

Чоловік та жінка переглядають папери. Фото: Freepik

В Україні пенсіонерам стала доступна можливість отримати електронне пенсійне посвідчення замість фізичного. Проте у разі переходу на е-посвідчення в застосунку "Дія" паперове втратить чинність.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

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Громадяни можуть замовити паперове чи електронне пенсійне посвідчення, подавши заяву у кілька способів:

до сервісного центру Пенсійного фонду особисто;

дистанційно в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ;

у мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

Для цього необхідно підготувати пакет документів:

довідку про надання ідентифікаційного коду;

паспорт громадянина;

кольорове фото, зроблене за останні шість місяців, розміром 3х2,5 см.

Що варто знати про е-посвідчення

Електронне пенсійне посвідчення буде готове за кілька днів із моменту звернення громадянина, максимум десять днів. При цьому подати заявку на таке пенсійне посвідчення можна навіть, перебуваючи за кордоном, а єдина умова — призначення пенсії.

Також на електронне пенсійне посвідчення можна замінити пенсійне посвідчення, що є платіжною карткою. Для цього таке пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки треба повернути у найближчий офіс Ощадбанку та звернутись до органів ПФУ із заявою на надання пенсійного посвідчення.

При цьому слід пам'ятати, що після отримання е-пенсійного фізичний документ втратить чинність, адже законним вважатиметься останній документ, який видали під час перевірки через сервіс на порталі ПФУ "Пошук пенсійного посвідчення". Паперове пенсійне посвідчення отримає статус "замінено".

Раніше ми повідомляли, що в Україні влада планує провести індексацію пенсійних виплат цієї весни на 10%. Проте, за словами експертів, насправді більшість отримає мізерне підвищення.

Також писали, що у 2025 році в Україні не збираються переглядати розмір мінімальних та максимальних пенсійних виплат. Замороження соціальних виплат в уряді мають намір запровадити на три роки.