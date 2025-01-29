Пенсії у 2025 році — якою буде виплата для осіб з третьою групою інвалідності

Пенсія за інвалідністю третьої групи — суми у 2025 році
В Україні на розмір пенсії для осіб з інвалідністю впливає низка чинників (вік, група інвалідності, тривалість страхового стажу). Відомо, які особливості розрахунку та суми такої виплати для осіб з інвалідністю третьої групи у 2025 році.
Це прописано у законі № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Від чого залежить розмір пенсій для осіб з інвалідністю
Так, у статтях 30-35 визначені умови призначення та розміри пенсій за інвалідністю. Відповідно до норм закону, пенсію з інвалідності призначають людям з інвалідністю у разі наявності страхового стажу від одного до 15 років. Тривалість стажу залежить від віку, коли була встановлена інвалідність.
Зокрема, розмір мінімальної виплати для особи з інвалідністю третьої групи залежить від таких факторів:
- того, чи продовжує громадянин працювати;
- від часу настання інвалідності.
Як відбувається розрахунок пенсії для третьої групи інвалідності
Розмір пенсії з інвалідності обчислюють залежно від групи інвалідності у процентах розміру пенсії за віком:
- 100% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю першої групи;
- 90% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю другої групи;
- 50% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю третьої групи.
Таким чином, громадяни з третьою групою інвалідності та стажем від 1 до 14 років мають гарантоване право на 50% пенсії за віком. Тобто Пенсійний фонд розраховує суму, яку отримувала б людина, не маючи інвалідності, а потім ділить отримане число навпіл.
До стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого розраховують розмір пенсії за інвалідністю, крім отриманого стажу, зараховують період від дати встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Чим більший стаж, тим значнішою буде сума виплати. Тобто, для кожного такого громадянина виплата буде суто індивідуальна.
Мінімальні пенсії з інвалідності у 2025 році
Відповідно до законодавства, є мінімальні рівні виплат, менше яких особам з інвалідністю не мають права платити. Пенсія осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які не працюють, поточного року буде становити не менше 2,52 тис. гривень.
При цьому закон дозволяє особам з інвалідністю третьої групи працювати та отримувати пенсію одночасно. Проте потрібно розуміти, що за таких обставин виплата буде меншою. Так, для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які працюють, розмір пенсії затверджений на рівні 2,09 тис. гривень.
За правилами, пенсії переглядаються щороку, однак через війну у 2025 році розміри пенсій залишаться на рівні попереднього року.
Раніше ми писали, що більшість українців отримують пенсійні виплати за єдиною формулою. У зв'язку з цим можна з'ясувати, якою буде виплата за умови середньої зарплати.
Також повідомляли, що частина громадян може оформити дві виплати від Пенсійного фонду. А саме: пенсію соціальної допомоги, пенсію з інвалідності чи доплати до неї.
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