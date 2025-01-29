Пенсії у 2025 році — якою буде виплата для осіб з третьою групою інвалідності

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на розмір пенсії для осіб з інвалідністю впливає низка чинників (вік, група інвалідності, тривалість страхового стажу). Відомо, які особливості розрахунку та суми такої виплати для осіб з інвалідністю третьої групи у 2025 році.

Це прописано у законі № 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Від чого залежить розмір пенсій для осіб з інвалідністю

Так, у статтях 30-35 визначені умови призначення та розміри пенсій за інвалідністю. Відповідно до норм закону, пенсію з інвалідності призначають людям з інвалідністю у разі наявності страхового стажу від одного до 15 років. Тривалість стажу залежить від віку, коли була встановлена інвалідність.

Зокрема, розмір мінімальної виплати для особи з інвалідністю третьої групи залежить від таких факторів:

того, чи продовжує громадянин працювати;

від часу настання інвалідності.

Як відбувається розрахунок пенсії для третьої групи інвалідності

Розмір пенсії з інвалідності обчислюють залежно від групи інвалідності у процентах розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю першої групи;

90% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю другої групи;

50% пенсії за віком — для осіб з інвалідністю третьої групи.

Таким чином, громадяни з третьою групою інвалідності та стажем від 1 до 14 років мають гарантоване право на 50% пенсії за віком. Тобто Пенсійний фонд розраховує суму, яку отримувала б людина, не маючи інвалідності, а потім ділить отримане число навпіл.

До стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого розраховують розмір пенсії за інвалідністю, крім отриманого стажу, зараховують період від дати встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку. Чим більший стаж, тим значнішою буде сума виплати. Тобто, для кожного такого громадянина виплата буде суто індивідуальна.

Мінімальні пенсії з інвалідності у 2025 році

Відповідно до законодавства, є мінімальні рівні виплат, менше яких особам з інвалідністю не мають права платити. Пенсія осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які не працюють, поточного року буде становити не менше 2,52 тис. гривень.

При цьому закон дозволяє особам з інвалідністю третьої групи працювати та отримувати пенсію одночасно. Проте потрібно розуміти, що за таких обставин виплата буде меншою. Так, для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які працюють, розмір пенсії затверджений на рівні 2,09 тис. гривень.

За правилами, пенсії переглядаються щороку, однак через війну у 2025 році розміри пенсій залишаться на рівні попереднього року.

Раніше ми писали, що більшість українців отримують пенсійні виплати за єдиною формулою. У зв'язку з цим можна з'ясувати, якою буде виплата за умови середньої зарплати.

Також повідомляли, що частина громадян може оформити дві виплати від Пенсійного фонду. А саме: пенсію соціальної допомоги, пенсію з інвалідності чи доплати до неї.