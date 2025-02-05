Электронное пенсионное удостоверение в Украине и за рубежом — что стоит знать

Мужчина и женщина пересматривают бумаги. Фото: Freepik

В Украине пенсионерам стала доступна возможность получить электронное пенсионное удостоверение вместо физического. Однако в случае перехода на е-удостоверение в приложении "Дія" бумажное потеряет силу.

Об этом говорится в материалах Кабинета министров.

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Как заменить физическое на электронное пенсионное удостоверение

Граждане могут заказать бумажное или электронное пенсионное удостоверение, подав заявление несколькими способами:

в сервисный центр Пенсионного фонда лично;

дистанционно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ;

в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Для этого необходимо подготовить пакет документов:

справку о предоставлении идентификационного кода;

паспорт гражданина;

цветное фото, сделанное за последние шесть месяцев, размером 3х2,5 см.

Что стоит знать о е-удостоверении

Электронное пенсионное удостоверение будет готово через несколько дней с момента обращения гражданина, максимум через десять дней. При этом подать заявку на такое пенсионное удостоверение можно даже находясь за границей, а единственное условие при этом — назначение пенсии.

Также на электронное пенсионное удостоверение можно заменить пенсионное удостоверение, которое является платежной карточкой. Для этого такое пенсионное удостоверение в виде платежной карты необходимо вернуть в ближайший офис Ощадбанка и обратиться в органы ПФУ с заявлением на предоставление пенсионного удостоверения.

При этом следует помнить, что после получения е-пенсионного физический документ потеряет силу, ведь законным будет считаться последний документ, который выдали во время проверки через сервис на портале ПФУ "Поиск пенсионного удостоверения". Бумажное пенсионное удостоверение получит статус "заменено".

Ранее мы сообщали, что в Украине власти планируют провести индексацию пенсионных выплат этой весной на 10%. Однако, по словам экспертов, на самом деле большинство получит мизерное повышение.

Также писали, что в 2025 году в Украине не собираются пересматривать размер минимальных и максимальных пенсионных выплат. Заморозку социальных выплат в правительстве намерены ввести на три года.