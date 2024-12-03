Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 3 декабря 2024 года

Металл на свалке. Фото: Unsplash

Украинцы могут сдать на металлолом черные и цветные металлы, заработав дополнительные деньги. Перерабатывающие предприятия устанавливают конкурентные цены на рынке, чтобы клиенты выбирали именно их предложения и продавали большие объемы. Одним из самых дорогих металлов в Украине считается медь. Она характеризуется высокой электропроводностью и теплопроводностью, а также коррозионной стойкостью.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать на 1 килограмме меди в декабре.

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Цены на медь в Украине

Стоимость как черных, так и цветных металлов зависит от разных факторов. На цену влияет уровень засоренности, наличие коррозии, объемы продаж, сезон, спрос, даже область. Желательно анализировать предложения различных предприятий, покупающих металлолом, чтобы выбрать наиболее выгодное.

Медь продают за несколько сотен гривен, причем стоимость немного увеличилась в начале декабря. Средние показатели по областям такие:

Киевская область — до 295 грн;

Винницкая область — до 310 грн;

Днепропетровская область — до 290 грн;

Житомирская область — до 270 грн;

Запорожская область — до 330 грн;

Ивано-Франковская область — до 270 грн;

Кировоградская область — до 280 грн;

Львовская область — до 250 грн;

Николаевская область — до 290 грн;

Одесская область — до 290 грн;

Полтавская область — до 295 грн;

Сумская область — до 250 грн;

Тернопольская область — до 250 грн;

Харьковская область — до 310 грн;

Хмельницкая область — до 285 грн;

Черкасская область — до 280 грн;

Черновицкая область — до 270 грн;

Черниговская область — до 265 грн.

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот

Цены за 1 кг лома меди в Украине. Фото: скриншот 1/8 ​ 8

В целом медь содержится во многих приборах и изделиях, особенно бытового назначения. Металла много в холодильниках, чипах для компьютеров, проводах, декоративных элементах, сантехнических средствах, кабелях, кровельных материалах, автомобилях и т.д. Медь легко поддается повторной переработке, почти не теряя свойства, что делает металл очень привлекательным для компаний.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, черный лом в Украине стоит недорого, поскольку его много. Но спрос большой, поскольку сплавы железа с содержанием углерода повторно используются в различных сферах промышленности. В частности, в строительстве, машиностроении и т.д.

Также мы писали, что украинцы могут сдать в ломбард золото, заработав на драгоценном металле. Следует заранее проверить закупочные цены в разных точках, дабы получить максимальную выгоду от дополнительного дохода.