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Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг

5 января 2025 06:40
Елизавета Супивская - редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 5 января 2025 года
Лом различных металлов. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Продавая лом цветных металлов на повторную переработку, можно получить дополнительный доход. Несколько сотен гривен платят украинцам за 1 кг латуни, которая характеризуется антибактериальными свойствами, податливостью к обработке и устойчивостью к морской воде. Плюс это помогает сократить количество отходов и загрязнение окружающей среды.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит лом латуни в начале января 2025 года.

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Цены на латунь в Украине

Металл является сплавом меди и цинка, иногда с примесями других компонентов. Широко используется в промышленности, быту, искусстве, машиностроении и сантехнике. Латунь с содержанием никеля, олова или свинца подходит для изготовления декоративных элементов, деталей техники. В домашних условиях можно также найти технический лом.

Продавая латунь на повторную переработку, украинцы уменьшают потребность в добыче цветного металла, что автоматически минимизирует затраты энергии на первичное производство. Дороже удастся продать чистые сплавы без примесей плюс на стоимость влияет наличие загрязнений (жира, краски) и происхождение ресурса.

Стоит отметить, что цены традиционно поднимаются в холодный сезон, в частности зимой, в конце осени и в начале весны. Металлургические предприятия активно скупают металл, предлагая выгодную стоимость, но конечная сумма зависит от сторонних факторов. Даже регион имеет влияние на формирование цены.

По состоянию на начало января 2025 года украинцы могут продать 1 кг лома латуни по такой средней стоимости:

  • Киевская область — до 175 грн;
  • Винницкая область — до 185 грн;
  • Днепропетровская область — до 190 грн;
  • Запорожская область — до 190 грн;
  • Ивано-Франковская область — до 160 грн;
  • Львовская область — до 150 грн;
  • Одесская область — до 180 грн;
  • Сумская область — до 185 грн;
  • Тернопольская область — до 170 грн;
  • Харьковская область — до 185 грн;
  • Хмельницкая область — до 170 грн;
  • Черновицкая область — до 170 грн.
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 1
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 2
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 3
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 4
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 5
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 6
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 7
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом латуни — какие цены за 1 кг - фото 8
    Стоимость 1 кг лома латуни в Украине. Фото: скриншот
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Напомним, украинцы могут сдать золотые украшения в ломбард и заработать немного денег. Драгоценные металлы имеют тенденцию сохранять стабильную стоимость, однако иногда цена способна резко расти. Желательно проверить актуальную стоимость золота, чтобы не упустить финансовую выгоду.

Также мы писали, что продажа цветных металлов, в частности меди, может принести украинцам дополнительный доход. Лом для повторной переработки пользуется большим спросом, а компании готовы платить продавцам несколько сотен гривен за 1 килограмм ресурса.

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