Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 2 січня 2025 року

Металургійний завод. Фото: ferroglobe.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це метал, який протягом століть був символом прогресу та інновацій. Її унікальні властивості, такі як висока теплопровідність і електропровідність, роблять цей метал незамінним в найпередовіших технологіях. Від стародавніх цивілізацій, які використовували мідь для створення перших інструментів, до сучасних високотехнологічних пристроїв цей метал продовжує відігравати важливу роль у нашому світі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 2 січня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь є важливим елементом людського організму. Вона бере участь в утворенні червоних кров'яних клітин та підтримує здоров'я нервової системи. Нестача міді може призвести до анемії та інших захворювань.

Мідь була одним із перших металів, які освоїла людина. Археологічні знахідки показують, що мідні вироби використовувалися вже у 8700 році до нашої ери.

Мідь має унікальний червонувато-металевий колір, який відрізняє її від більшості інших металів. Згодом мідь окислюється і покривається зеленою патиною, відомою як мідянка. Цей процес можна спостерігати на таких знаменитих спорудах, як Статуя Свободи.

Мідь легко утворює сплави з іншими металами, що робить її надзвичайно корисною в різних галузях. Наприклад, латунь (сплав міді та цинку) та бронза (сплав міді та олова) широко використовуються у виробництві інструментів, прикрас та монет.

Мідь активно застосовується у чистих технологіях. Вона використовується у виробництві сонячних панелей, вітряних турбін та електромобілів завдяки своїй високій провідності та довговічності.

Яка ситуація з металургією у світі

Світові ціни на залізну руду в період з 1 по 23 грудня 2024 року значно знизилися. Січневі ф'ючерси на Далянській товарній біржі впали на 4,5%, до 105,38 долара за тонну, а на Сінгапурській біржі зниження становило 4%, до 100,55 долара.

На початку грудня ринок демонстрував оптимізм завдяки позитивним економічним даним з Китаю та очікуванням стимулюючих заходів з боку уряду. Наприклад, 2 грудня спостерігалося зростання цін на тлі покращення економічних показників, хоча зниження попиту обмежувало цей підйом. Вже 3 грудня котирування досягли двомісячного максимуму на хвилі надій на нові стимули та активне поповнення запасів.

Однак до середини місяця ринок опинився під тиском через суперечливі сигнали про економічну політику Китаю. 5 грудня котирування впали на тлі побоювань, що заявлені стимули можуть не виправдати очікувань інвесторів. Проте 10 грудня ринок знову досягнув двомісячного максимуму завдяки обіцянкам китайської влади підтримати економіку. Однак це зростання виявилося тимчасовим, і тренд знову змінився на низхідний.

Наприкінці грудня зниження цін продовжилося, чому сприяли сезонне падіння попиту та покращення поставок. Наприклад, 19 грудня ціни опустилися майже до місячного мінімуму на тлі побоювань про уповільнення економіки Китаю та прогнозів Федеральної резервної системи США. Наступного дня, 20 грудня, падіння продовжилося, що призвело до тижневих збитків через слабкий сезонний попит.

Основними чинниками, що впливають на коливання цін протягом місяця, стали економічна політика Китаю, сезонні зміни попиту та ситуація із пропозицією. Очікування дій китайського уряду щодо підтримки економіки формували ринкові настрої. Зимовий спад виробництва сталі знизив попит на залізну руду, а поліпшення роботи гірничодобувних компаній після несприятливих погодних умов послабило побоювання щодо дефіциту сировини.

Аналітики вважають, що в короткостроковій перспективі ціни на залізняк, ймовірно, залишаться в діапазоні 100-110 доларів за тонну, враховуючи поповнення запасів сталеливарними підприємствами. Однак подальший розвиток ситуації залежатиме від економічної політики Китаю та глобальних макроекономічних факторів, що впливають на попит та пропозицію ключової сировини.

Ціни на мідь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 2 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 240 до 320 грн;

Вінницька область — від 220 до 320 грн;

Волинська область — від 220 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;

Житомирська область — від 240 до 290 грн;

Закарпатська область — від 250 до 350 грн;

Запорізька область — від 230 до 330 грн;

Івано-Франківська область — від 240 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 245 до 280 грн;

Львівська область — від 245 до 280 грн;

Миколаївська область — від 245 до 300 грн;

Одеська область — від 280 до 300 грн;

Полтавська область — від 245 до 280 грн;

Рівненська область — від 245 до 285 грн;

Сумська область — від 240 до 280 грн;

Тернопільська область — від 245 до 280 грн;

Харківська область — від 280 до 340 грн;

Хмельницька область — від 250 до 300 грн;

Черкаська область — від 240 до 280 грн;

Чернівецька область — від 245 до 285 грн;

Чернігівська область — від 250 до 290 грн.

Що ще варто знати українцям

Пункти приймання брухту також охоче приймають латунь — сплав міді. Хоча ціни на латунь трохи нижчі, ніж на чисту мідь, вони все одно залишаються досить високими.

Ми також досліджували ціни на чорні метали. Попри те, що вартість кілограма сталі або чавуну нижча, ніж у кольорових металів, вони також можуть приносити непоганий додатковий дохід.