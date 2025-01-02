Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні arrow

Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

2 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 2 січня 2025 року
Металургійний завод. Фото: ferroglobe.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь — це метал, який протягом століть був символом прогресу та інновацій. Її унікальні властивості, такі як висока теплопровідність і електропровідність, роблять цей метал незамінним в найпередовіших технологіях. Від стародавніх цивілізацій, які використовували мідь для створення перших інструментів, до сучасних високотехнологічних пристроїв цей метал продовжує відігравати важливу роль у нашому світі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 2 січня.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь є важливим елементом людського організму. Вона бере участь в утворенні червоних кров'яних клітин та підтримує здоров'я нервової системи. Нестача міді може призвести до анемії та інших захворювань.

Мідь була одним із перших металів, які освоїла людина. Археологічні знахідки показують, що мідні вироби використовувалися вже у 8700 році до нашої ери. 

Мідь має унікальний червонувато-металевий колір, який відрізняє її від більшості інших металів. Згодом мідь окислюється і покривається зеленою патиною, відомою як мідянка. Цей процес можна спостерігати на таких знаменитих спорудах, як Статуя Свободи.

Мідь легко утворює сплави з іншими металами, що робить її надзвичайно корисною в різних галузях. Наприклад, латунь (сплав міді та цинку) та бронза (сплав міді та олова) широко використовуються у виробництві інструментів, прикрас та монет.

Мідь активно застосовується у чистих технологіях. Вона використовується у виробництві сонячних панелей, вітряних турбін та електромобілів завдяки своїй високій провідності та довговічності.

Яка ситуація з металургією у світі

Світові ціни на залізну руду в період з 1 по 23 грудня 2024 року значно знизилися. Січневі ф'ючерси на Далянській товарній біржі впали на 4,5%, до 105,38 долара за тонну, а на Сінгапурській біржі зниження становило 4%, до 100,55 долара.

На початку грудня ринок демонстрував оптимізм завдяки позитивним економічним даним з Китаю та очікуванням стимулюючих заходів з боку уряду. Наприклад, 2 грудня спостерігалося зростання цін на тлі покращення економічних показників, хоча зниження попиту обмежувало цей підйом. Вже 3 грудня котирування досягли двомісячного максимуму на хвилі надій на нові стимули та активне поповнення запасів.

Однак до середини місяця ринок опинився під тиском через суперечливі сигнали про економічну політику Китаю. 5 грудня котирування впали на тлі побоювань, що заявлені стимули можуть не виправдати очікувань інвесторів. Проте 10 грудня ринок знову досягнув двомісячного максимуму завдяки обіцянкам китайської влади підтримати економіку. Однак це зростання виявилося тимчасовим, і тренд знову змінився на низхідний.

Наприкінці грудня зниження цін продовжилося, чому сприяли сезонне падіння попиту та покращення поставок. Наприклад, 19 грудня ціни опустилися майже до місячного мінімуму на тлі побоювань про уповільнення економіки Китаю та прогнозів Федеральної резервної системи США. Наступного дня, 20 грудня, падіння продовжилося, що призвело до тижневих збитків через слабкий сезонний попит.

Основними чинниками, що впливають на коливання цін протягом місяця, стали економічна політика Китаю, сезонні зміни попиту та ситуація із пропозицією. Очікування дій китайського уряду щодо підтримки економіки формували ринкові настрої. Зимовий спад виробництва сталі знизив попит на залізну руду, а поліпшення роботи гірничодобувних компаній після несприятливих погодних умов послабило побоювання щодо дефіциту сировини.

Аналітики вважають, що в короткостроковій перспективі ціни на залізняк, ймовірно, залишаться в діапазоні 100-110 доларів за тонну, враховуючи поповнення запасів сталеливарними підприємствами. Однак подальший розвиток ситуації залежатиме від економічної політики Китаю та глобальних макроекономічних факторів, що впливають на попит та пропозицію ключової сировини.

Ціни на мідь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 2 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 240 до 320 грн;
  • Вінницька область — від 220 до 320 грн;
  • Волинська область — від 220 до 330 грн;
  • Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;
  • Житомирська область — від 240 до 290 грн;
  • Закарпатська область — від 250 до 350 грн;
  • Запорізька область — від 230 до 330 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 280 грн;
  • Кіровоградська область — від 245 до 280 грн;
  • Львівська область — від 245 до 280 грн;
  • Миколаївська область — від 245 до 300 грн;
  • Одеська область — від 280 до 300 грн;
  • Полтавська область — від 245 до 280 грн;
  • Рівненська область — від 245 до 285 грн;
  • Сумська область — від 240 до 280 грн;
  • Тернопільська область — від 245 до 280 грн;
  • Харківська область — від 280 до 340 грн;
  • Хмельницька область — від 250 до 300 грн;
  • Черкаська область — від 240 до 280 грн;
  • Чернівецька область — від 245 до 285 грн;
  • Чернігівська область — від 250 до 290 грн.

Що ще варто знати українцям

Пункти приймання брухту також охоче приймають латунь — сплав міді. Хоча ціни на латунь трохи нижчі, ніж на чисту мідь, вони все одно залишаються досить високими.

Ми також досліджували ціни на чорні метали. Попри те, що вартість кілограма сталі або чавуну нижча, ніж у кольорових металів, вони також можуть приносити непоганий додатковий дохід.

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:21 Податкова взялася за одеський бізнес — кого перевірятимуть

10:17 У Міненерго сказали, що найкраще може захистити енергетику

10:09 Apple змінює стратегію — iPhone SE 4 може отримати нову назву

10:09 У Харкові військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

09:56 У Києві вантажівка упала з мосту

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:52 У Нью-Йорку сталася масова стрілянина — є багато постраждалих

09:47 Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:35 Масована атака безпілотників — як Сили оборони дали відсіч

09:28 У Стрию впала головна ялинка міста

09:21 Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море

10:21 Податкова взялася за одеський бізнес — кого перевірятимуть

10:17 У Міненерго сказали, що найкраще може захистити енергетику

10:09 Apple змінює стратегію — iPhone SE 4 може отримати нову назву

10:09 У Харкові військовий зберігав психотропи — як його покарав суд

09:56 У Києві вантажівка упала з мосту

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

09:52 У Нью-Йорку сталася масова стрілянина — є багато постраждалих

09:47 Відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:35 Масована атака безпілотників — як Сили оборони дали відсіч

09:28 У Стрию впала головна ялинка міста

09:21 Бояться за бази — навіщо РФ виводить ракетоносії у Чорне море

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку