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Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг

4 грудня 2024 06:40
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на алюміній та кольорові метали станом на 4 грудня 2024 року
Працівники на звалищі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Щоб заробити додаткові гроші, не обов’язково шукати другу роботу. Українці можуть здати на повторне перероблення непотріб і поповнити гаманець. Адже підприємства готові непогано платити за брухт кольорових металів, зокрема алюмінію. Його багато в кухонному посуді, старих приладах і дротах, тож знайти в домашніх умовах буде нескладно.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію станом на грудень 2024 року.   

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Ціни на брухт алюмінію в Україні

Це важливий ресурс для металургійної галузі, оскільки його вторинне використання дозволяє зменшити потребу у видобутку, економити енергію та знизити негативний вплив на довкілля. Знайти алюміній можна в технічному брухті (відходах промислового виробництва), побутових приладах і сплавах.

Середні ціни за 1 кг відрізняються в різних регіонах України. На вартість впливають фактори попиту, сезонності, домішок, забрудненості, обсягу тощо. Бажано заздалегідь порівняти пропозиції компаній, перш ніж погоджуватися на продаж. Зважений підхід допоможе заробити якомога більше на брухті алюмінію.

Вартість 1 кг кольорового металу по Україні (в середньому):

  • Київська область — до 70 грн;
  • Вінницька область — до 80 грн;
  • Дніпропетровська область — до 60 грн;
  • Запорізька область — до 90 грн;
  • Івано-Франківська область — до 70 грн;
  • Львівська область — до 80 грн;
  • Одеська область — до 05 грн;
  • Сумська область — до 65 грн;
  • Тернопільська область — до 85 грн;
  • Харківська область — до 75 грн;
  • Хмельницька область — до 75 грн;
  • Чернівецька область — до 65 грн.
  • Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг - фото 1
    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг - фото 2
    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг - фото 3
    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
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    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
  • Українці можуть вигідно продати брухт алюмінію — ціни за 1 кг - фото 5
    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
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    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
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    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
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    Ціни за 1 кг брухту алюмінію. Фото: скриншот
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Алюміній має попит на ринку, оскільки дозволяє економити енергію, необхідну для виробництва первинного металу. Плюс його повторна переробка скорочує потреби у видобутку природних ресурсів і зменшує обсяги викидів вуглекислого газу (порівняно з первинним виробництвом).

Брухт потрібен для практичного застосування, зокрема виготовлення автомобільних деталей, літаків, будівельних матеріалів, побутових предметів тощо.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, українці можуть непогано заробити, продаючи золоті прикраси в ломбард. Заклади приймають дорогоцінні метали, встановлюючи ціни за 1 грам. А враховуючи вартість золота у світі, прибуток вийде достойний.

Також ми писали, що в домашніх умовах можна знайти багато міді. Цей кольоровий метал високо цінують у галузі повторної переробки завдяки специфічним властивостям. Мідь купують в середньому за 250 грн/кг, проте суми можуть відрізнятися по областях України.

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