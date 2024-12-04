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Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

4 декабря 2024 06:40
Елизавета Супивская - редактор
Цены на алюминий и цветные металлы по состоянию на 4 декабря 2024 года
Работники на свалке. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Чтобы заработать дополнительные деньги, не обязательно искать вторую работу. Украинцы могут сдать на повторную переработку хлам и пополнить кошелек. Ведь предприятия готовы неплохо платить за лом цветных металлов, в том числе алюминия. Его много в кухонной посуде, старых приборах и проводах, так что найти в домашних условиях будет несложно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 кг лома алюминия по состоянию на декабрь 2024 года.

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Цены на лом алюминия в Украине

Это важный ресурс для металлургической отрасли, поскольку его вторичное использование позволяет снизить потребность в добыче, экономить энергию и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Найти алюминий можно в техническом ломе (отходах промышленного производства), бытовых приборах и сплавах.

Средние цены за 1 кг отличаются в разных регионах Украины. На стоимость влияют факторы спроса, сезонности, примесей, загрязненности, объема и т.п. Желательно заранее сравнить предложения компаний, прежде чем соглашаться на продажу. Взвешенный подход поможет заработать как можно больше на ломе алюминия.

Стоимость 1 кг цветного металла по Украине (в среднем):

  • Киевская область — до 70 грн;
  • Винницкая область — до 80 грн;
  • Днепропетровская область — до 60 грн;
  • Запорожская область — до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — до 70 грн;
  • Львовская область — до 80 грн;
  • Одесская область — до 05 грн;
  • Сумская область — до 65 грн;
  • Тернопольская область — до 85 грн;
  • Харьковская область — до 75 грн;
  • Хмельницкая область — до 75 грн;
  • Черновицкая область — до 65 грн.
  • Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг - фото 1
    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг - фото 2
    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг - фото 3
    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
  • Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг - фото 4
    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
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    Цены за 1 кг лома алюминия. Фото: скриншот
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Алюминий пользуется спросом на рынке, поскольку позволяет экономить энергию, необходимую для производства первичного металла. Плюс его повторная переработка сокращает потребности в добыче природных ресурсов и уменьшает объемы выбросов углекислого газа (по сравнению с первичным производством).

Лом нужен для практического применения, в частности изготовления автомобильных деталей, самолетов, строительных материалов, бытовых предметов и т.п.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут неплохо заработать, продавая золотые украшения в ломбарде. Заведения принимают драгоценные металлы, устанавливая цены за 1 грамм. Учитывая стоимость золота в мире, прибыль получится достойная.

Также мы писали, что в домашних условиях можно найти много меди. Этот цветной металл высоко ценится в области повторной переработки благодаря специфическим свойствам. Медь покупают в среднем за 250 грн/кг, но суммы могут отличаться по областям Украины.

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