Виплати для дітей переселенців — хто отримає цільову допомогу

Діти переселенців отримають грошову допомогу у травні — деталі
Релігійна місія "Карітас-Спес Одеса" у співпраці з іншими благодійниками реалізує проєкт з надання підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, цього разу грошову допомогу нададуть на купівлю планшетів для дітей.
Про це йдеться у повідомленні організаторів.
Детальніше про допомогу дітям-ВПО
Як зазначається, програма з придбання планшетів призначена для дітей родин-ВПО в Одесі з Херсонської області, які навчаються дистанційно чи на змішаній формі навчання.
Також потрібно підпадати під такі критерії:
- Наявна довідка переселенця з Херсонської області (видана після 24 лютого 2022 року).
- Довідка про навчання дитини дистанційно чи на змішаній формі.
- Наявність однієї із наступних вразливостей:
- особа з інвалідністю (перша, друга група або неповнолітні діти з інвалідністю);
- багатодітна родина з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
- родина з особами похилого віку (від 55 років);
- у сім'ї є вагітні або діти до трьох років;
- прийомна родина;
- неповна родина (неповнолітні діти, яких виховує один з батьків чи опікунів);
- група етнічних меншин.
- Низький розмір доходу родини.
Як взяти участь у програмі допомоги
Для тих, хто бажає взяти участь у програмі від "Карітас-Спес Одеса", необхідно зібрати пакет документів. Зокрема:
- ідентифікаційний код;
- документи, що підтверджують вразливість;
- паспортні дані;
- IBAN;
- довідки про доходи.
Якщо родина підпадає під критерії, то має заповнити спеціальну онлайн-форму.
Нагадаємо, у трьох областях українці мають можливість зареєструватися у програмі з фіндопомоги. В її рамках нададуть до 5 тис. євро на бізнес.
Також повідомлялося, що в одному з регіонів доступна допомога від УВКБ ООН. В рамках програми виплати зможуть отримати особи, які були змушені залишити власні оселі.
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