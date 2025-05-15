Виплати для дітей переселенців — хто отримає цільову допомогу

Дитина на руках. Фото: Freepik

Релігійна місія "Карітас-Спес Одеса" у співпраці з іншими благодійниками реалізує проєкт з надання підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема, цього разу грошову допомогу нададуть на купівлю планшетів для дітей.

Про це йдеться у повідомленні організаторів.

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Детальніше про допомогу дітям-ВПО

Як зазначається, програма з придбання планшетів призначена для дітей родин-ВПО в Одесі з Херсонської області, які навчаються дистанційно чи на змішаній формі навчання.

Також потрібно підпадати під такі критерії:

Наявна довідка переселенця з Херсонської області (видана після 24 лютого 2022 року).

Довідка про навчання дитини дистанційно чи на змішаній формі.

Наявність однієї із наступних вразливостей:

- особа з інвалідністю (перша, друга група або неповнолітні діти з інвалідністю);

- багатодітна родина з трьома і більше неповнолітніми дітьми;

- родина з особами похилого віку (від 55 років);

- у сім'ї є вагітні або діти до трьох років;

- прийомна родина;

- неповна родина (неповнолітні діти, яких виховує один з батьків чи опікунів);

- група етнічних меншин.

Низький розмір доходу родини.

Як взяти участь у програмі допомоги

Для тих, хто бажає взяти участь у програмі від "Карітас-Спес Одеса", необхідно зібрати пакет документів. Зокрема:

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують вразливість;

паспортні дані;

IBAN;

довідки про доходи.

Якщо родина підпадає під критерії, то має заповнити спеціальну онлайн-форму.

Нагадаємо, у трьох областях українці мають можливість зареєструватися у програмі з фіндопомоги. В її рамках нададуть до 5 тис. євро на бізнес.

Також повідомлялося, що в одному з регіонів доступна допомога від УВКБ ООН. В рамках програми виплати зможуть отримати особи, які були змушені залишити власні оселі.