Обмін валюти 2025 — чи приймають банки та обмінники 500 євро в українців

Банкнота у 500 євро. Фото: Pexels

Українські банки можуть не купити у населення готівкові долари, якщо купюри будуть у неідеальному стані. Щодо євро, то, наприклад, Європейський центральний банк вже не друкує купюру номіналом у 500 євро, оскільки її часто використовують шахраї. Тож постає логічне запитання, чи можуть українці у 2025 році здати на обмін такі гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що потрібно про це знати.

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Чи можуть українці обміняти 500 євро у 2025 році

Фінустанови в Україні, як зазначають у Національному банку, повинні обмінювати такі купюри. Тобто банкноти номіналом 500 євро можна здавати на обмін або використовувати під час інших фінансових операціях.

Але враховуючи те, що в Євросоюзі припинять випускати ці купюри, українцям краще наперед дізнаватися в банках та обмінниках про можливість обміняти євро. Не виключено, що деякі фінансові установи обмежуватимуть приймання грошей або проводитимуть додаткову перевірку.

Також слід бути готовим до того, що такі купюри можуть бути ретельніше перевірені на справжність через їхню популярність серед шахраїв у минулому. ​

Які долари та євро нереально обміняти

В інструкції "Про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103", це стосується купюр, які мають значне зношення/пошкодження. Це:

розриви на частини;

зміна первісного кольору паперу та/або зображень;

обпалення, гниття;

пошкодження елементів дизайну та захисту;

локальні плями, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

забруднення, які спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

явні друкарські недоліки і типографські дефекти;

сліди пошкодження хімічними речовинами.

Якщо маєте такі купюри доларів або євро, то краще їх позбутися, або лишити собі як сувенір.

Нагадаємо, що перевірити, чи купюри справжні, українці можуть самостійно. Відрізнити фальшивку від дійсних банкнот допомагає серійний номер, захисна стрічка і тому подібне. Також дізнавайтесь, чому в українців можуть забрати готівкову валюту на кордоні.