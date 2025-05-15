Обмен валют в Украине — когда выгоднее всего покупать и продавать доллары

Украинцы могут выгодно обменять валюту — как это сделать
Рано или поздно потребность обменять валюту возникает у каждого. И конечно же, никому при этом не хочется терять деньги.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать тем, кто хочет максимально выгодно обменять валюту.
Когда лучше покупать доллары
В Украине покупать доллары лучше утром и в конце недели. Все потому, что накануне выходных граждане активно несут валюту в обменники и банки, поэтому ее стоимость может снизиться.
Зато в субботу и воскресенье люди уже не так активно интересуются долларом, поэтому курсы валют падают. Поэтому не забывайте об этом, если планируете купить доллар и хотите получить максимальную выгоду.
Также важно обращать внимание на качество купюр. Так, банки и обменники имеют право отказать в обмене банкнот, если они будут серьезно повреждены. Поэтому перед тем, как нести деньги в финансовые учреждения убедитесь, что ваши купюры соответствуют требованиям, чтобы избежать неприятностей.
Какие доллары в Украине не удастся обменять
У украинцев не примут такие купюры:
- порванные, разрезанные на части;
- с видоизмененным цветом или дизайном;
- с пятнами, занимающими большую часть купюры;
- обгоревшие или поврежденные из-за воды, химикатов, влаги и т.д;
- с типографскими дефектами, такими как отсутствие портрета, защитной ленты или обозначения номинала.
Напомним, что Европейский центробанк уже не печатает банкноту номиналом в 500 евро. Известно, можно ли в Украине обменять такие деньги. Узнавайте также об обмене долларов со штампами в Украине.
Читайте Новини.LIVE!