Обмен валют в Украине — когда выгоднее всего покупать и продавать доллары

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Рано или поздно потребность обменять валюту возникает у каждого. И конечно же, никому при этом не хочется терять деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать тем, кто хочет максимально выгодно обменять валюту.

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Когда лучше покупать доллары

В Украине покупать доллары лучше утром и в конце недели. Все потому, что накануне выходных граждане активно несут валюту в обменники и банки, поэтому ее стоимость может снизиться.

Зато в субботу и воскресенье люди уже не так активно интересуются долларом, поэтому курсы валют падают. Поэтому не забывайте об этом, если планируете купить доллар и хотите получить максимальную выгоду.

Также важно обращать внимание на качество купюр. Так, банки и обменники имеют право отказать в обмене банкнот, если они будут серьезно повреждены. Поэтому перед тем, как нести деньги в финансовые учреждения убедитесь, что ваши купюры соответствуют требованиям, чтобы избежать неприятностей.

Какие доллары в Украине не удастся обменять

У украинцев не примут такие купюры:

порванные, разрезанные на части;

с видоизмененным цветом или дизайном;

с пятнами, занимающими большую часть купюры;

обгоревшие или поврежденные из-за воды, химикатов, влаги и т.д;

с типографскими дефектами, такими как отсутствие портрета, защитной ленты или обозначения номинала.

Напомним, что Европейский центробанк уже не печатает банкноту номиналом в 500 евро. Известно, можно ли в Украине обменять такие деньги. Узнавайте также об обмене долларов со штампами в Украине.