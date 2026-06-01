Депозит у спадок: як українцям отримати гроші померлого родича

Банківські депозити та гроші на рахунках після смерті людини не "згорають" і не повертаються банку. Родичі або інші спадкоємці можуть отримати ці заощадження. Однак, це не відбувається автоматично.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

Хто може успадкувати грошові накопичення або депозит

Для всіх спадкоємців правила однакові. Неважливо, отримуєте ви спадщину за заповітом чи за законом. Депозит успадковується так само, як квартира, автомобіль чи земельна ділянка. Але самих родинних зв'язків недостатньо.

Щоб отримати кошти, потрібно:

офіційно заявити про свої права на спадщину у нотаріуса;

або підтвердити факт спільного проживання з померлим.

Окремі спрощені правила діють для неповнолітніх. Спадщину вони приймають автоматично.

Що кажуть суди про гроші в банку

Важливо знати, що смерть вкладника не скасовує обов'язків банку:

гроші на депозиті входять до спадщини незалежно від того, як був оформлений вклад;

банк не може "обнулити" договір через смерть клієнта;

спадкоємці мають право не лише на вклад, а й на відсотки.

Які складнощі можуть виникати

Буває, що:

банк затримує виплати;

або видає гроші не тій людині;

або списує кошти після смерті власника.

У таких випадках суди стають на бік спадкоємців. Банк зобов’язаний повернути гроші законним власникам спадщини, навіть якщо вже допустив помилку.

Також, якщо банк затримує виплату, можуть нараховуватися додаткові суми як компенсація за прострочення.

Як довести право на гроші

Головне, що треба мати для отримання грошей у банку

— це свідоцтво про право на спадщину. Саме цей документ підтверджує право людини отримати заощадження померлого родича.

