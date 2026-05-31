Грошові перекази з картки на картку в Україні: які ліміти діятимуть у червні

Перекази грошей із картки на картку давно стали звичною частиною повсякденних розрахунків для українців. Однак банки й надалі контролюють такі операції та можуть встановлювати обмеження, особливо для клієнтів, які не здатні підтвердити джерело своїх доходів.

Скільки грошей можна буде переказувати з картки на картку у червні 2026 року

Які ліміти діють на перекази з картки на картку

Наприкінці 2024 року найбільші банки та фінансові компанії України підписали спільний меморандум за участі Нацбанку. Документ передбачає:

обмін інформацією про клієнтів між фінансовими установами;

посилення моніторингу грошових операцій;

запровадження лімітів на вихідні перекази для осіб без підтверджених доходів.

Тож у червні 2026 року продовжать діяти такі обмеження:

до 100 тис. грн на місяць — для клієнтів із середнім рівнем ризику;

до 50 тис. грн на місяць — для клієнтів із підвищеним рівнем ризику.

Ліміти поширюються на всі види переказів — за номером банківської картки та на реквізити IBAN. При цьому не має значення, кому саме переказують кошти — родичам, друзям чи стороннім особам.

Якщо клієнт може документально підтвердити вищий рівень доходів, банк після перевірки має право збільшити дозволений ліміт.

Кому хочуть знизити ліміти у 2026 році

У травні 2026 року банки та небанківські фінансові установи підписали оновлений меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Документ передбачає поширення обмежень не лише на фізичних осіб, а й на окремі категорії бізнесу.

Зміни стосуватимуться:

нових ФОПів, які працюють менше шести місяців;

так званих "приспаних" підприємців;

ризикових юридичних осіб із ознаками компаній-оболонок.

Обмеження для ФОПів планують вводити у два етапи.

З 1 вересня 2026 року:

ФОПи 1 групи — до 600 тис. грн на місяць;

ФОПи 2 та 3 груп — до 3 млн грн.

З 1 грудня 2026 року ліміти стануть жорсткішими:

ФОПи 1 групи — до 400 тис. грн;

ФОПи 2 та 3 груп — до 1 млн грн на місяць.

Для ризикових юридичних осіб також передбачені обмеження:

з 1 вересня — до 5 млн грн на місяць;

з 1 грудня — до 2 млн грн.

У разі потреби підприємці та компанії зможуть звернутися до банку із запитом на підвищення ліміту. Фінустанови матимуть право переглянути обмеження після перевірки фінансового стану клієнта та обґрунтування необхідності більших операцій.

