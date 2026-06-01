Депозит в наследство: как украинцам получить деньги умершего родственника

Люди в банке, деньги в руке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Банковские депозиты и деньги на счетах после смерти человека не "сгорают" и не возвращаются банку. Родственники или другие наследники могут получить эти сбережения. Однако, это не происходит автоматически.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

Кто может унаследовать денежные накопления или депозит

Для всех наследников правила одинаковы. Неважно, получаете вы наследство по завещанию или по закону. Депозит наследуется так же, как квартира, автомобиль или земельный участок. Но одних родственных связей недостаточно.

Чтобы получить средства, нужно:

официально заявить о своих правах на наследство у нотариуса;

или подтвердить факт совместного проживания с умершим.

Отдельные упрощенные правила действуют для несовершеннолетних. Наследство они принимают автоматически.

Читайте также:

Что говорят суды о деньгах в банке

Важно знать, что смерть вкладчика не отменяет обязанностей банка:

деньги на депозите входят в наследство независимо от того, как был оформлен вклад;

банк не может "обнулить" договор из-за смерти клиента;

наследники имеют право не только на вклад, но и на проценты.

Какие сложности могут возникать

Бывает, что:

банк задерживает выплаты;

или выдает деньги не тому человеку;

или списывает средства после смерти владельца.

В таких случаях суды становятся на сторону наследников. Банк обязан вернуть деньги законным владельцам наследства, даже если уже допустил ошибку.

Также, если банк задерживает выплату, могут начисляться дополнительные суммы как компенсация за просрочку.

Как доказать право на деньги

Главное, что нужно иметь для получения денег в банке

— это свидетельство о праве на наследство. Именно этот документ подтверждает право человека получить сбережения умершего родственника.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые семьи с детьми смогут получить новую помощь в размере 6 500 гривен от ЮНИСЕФ. Выплаты назначают семьям, где ребенок имеет серьезные заболевания или нуждается в паллиативной помощи, но еще не получил статус инвалидности. Оформить помощь можно через органы соцзащиты или онлайн в Дії.

Также Новини.LIVE писали, что для украинцев в июне будут действовать новые правила карточных переводов. Для большинства клиентов банки установят лимит в 100 тыс. грн в месяц без дополнительного подтверждения доходов, а для рисковых клиентов

— 50 тыс. грн. Но эти ограничения возможно обойти, если вы сможете документально подтвердить источник своих средств.