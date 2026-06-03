Як перевірити борги онлайн: українцям назвали 2 способи

Гроші в гаманці, жінка з документами біля ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ви можете навіть не здогадуватися, що стали боржником або маєте відкриті виконавчі провадження. Особливо неприємно дізнатися про це під час оформлення кредиту, продажу майна чи відкриття банківського рахунку. Відомо, як за п'ять хвилин перевірити свій фінансовий стан онлайн.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на експертів "На пенсії".

Зробити це можна швидко, безкоштовно та без відвідування державних установ. Існує два простих способи.

Перевірка через Єдиний реєстр боржників

Українці можуть скористатися офіційним сервісом Міністерства юстиції.

Для цього потрібно:

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зайти на сайт Єдиного реєстру боржників;

обрати статус "фізична особа";

ввести ПІБ та дату народження або ідентифікаційний код;

натиснути кнопку пошуку.

Після цього система швидко покаже результат. Якщо у людини немає боргів, жодних записів на сторінці не буде.

Цей спосіб дозволяє перевірити наявність відкритих виконавчих проваджень, штрафів або інших заборгованостей, які вже потрапили до державної системи.

Перевірка через застосунок "Дія"

Цей варіант ще простіший, адже перевірити інформацію можна прямо у смартфоні.

Алгоритм дій такий:

відкрити застосунок "Дія";

перейти у вкладку "Сервіси";

обрати розділ "Виконавчі провадження";

відкрити відповідний пункт.

Якщо у системі чисто — можете ні про що не хвилюватися.

Чому перевірку треба періодично повторювати

Навіть якщо людина впевнена, що у неї немає боргів, перевірка може виявити технічні помилки або старі виконавчі провадження, про які давно забули. Також іноді дані можуть оновлюватися із затримкою або через банківські чи судові рішення.

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