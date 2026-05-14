Яку суму можна зняти із заблокованих рахунків: українцям пояснили

В Україні борги з громадян в рамках виконавчого провадження стягують за новими правилами. Наприклад, нерухомість можна втратити, якщо борг перевищує суму у понад 400 000 гривень. При цьому вилучення відбуватиметься лише у крайніх випадках.

Про це сказав в етері парламентського каналу Рада заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко, передає Новини.LIVE.

За який борг вилучають нерухомість

Нерухомість у боржників вилучали й раніше: об'єкт опинявся на торгах, а виручену суму використовували для того, щоб погасити заборгованість. Та тепер Верховна Рада України (ВРУ), як розповів Гайченко, підвищила суму боргу.

"Раніше треба було 200 000, а тепер треба 450 000 гривень. Таким чином, Верховна Рада, підтримавши нашу ініціативу, навіть, покращила становище боржників", — сказав посадовець.

Які рахунки арештовують і чи можна користуватися грошима

Гайченко також зауважив, що майже усі банки підключилися до системи виконавчого провадження, тож рахунки боржника блокуються автоматично. Під обмеження підпадають усі його гроші. Та при всьому цьому, людина все ж не повністю втрачає доступ до грошей.

"До кінця воєнного часу, за заявою будь-якої особи, можна розблокувати рахунок для того, щоб коштами можна було користуватися в межах близько 15 000 грн на місяць", — підкреслив Гайченко.

Він додав, що ця умова діє під час війни для того, щоб у людини все ж була можливість закривати певні власні потреби.

