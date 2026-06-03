Как проверить долги онлайн: украинцам назвали 2 способа

Деньги в кошельке, женщина с документами возле ноутбука. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Вы можете даже не догадываться, что стали должником или имеете открытые исполнительные производства. Особенно неприятно узнать об этом при оформлении кредита, продаже имущества или открытии банковского счета. Известно, как за пять минут проверить свое финансовое состояние онлайн.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов "На пенсии".

Сделать это можно быстро, бесплатно и без посещения государственных учреждений. Существует два простых способа.

Проверка через Единый реестр должников

Украинцы могут воспользоваться официальным сервисом Министерства юстиции.

Для этого нужно:

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зайти на сайт Единого реестра должников;

выбрать статус "физическое лицо";

ввести ФИО и дату рождения или идентификационный код;

нажать кнопку поиска.

После этого система быстро покажет результат. Если у человека нет долгов, никаких записей на странице не будет.

Этот способ позволяет проверить наличие открытых исполнительных производств, штрафов или других задолженностей, которые уже попали в государственную систему.

Проверка через приложение "Дія"

Этот вариант еще проще, ведь проверить информацию можно прямо в смартфоне.

Алгоритм действий следующий:

открыть приложение "Дія";

перейти во вкладку "Сервисы";

выбрать раздел "Исполнительные производства";

открыть соответствующий пункт.

Если в системе чисто — можете ни о чем не волноваться.

Почему проверку надо периодически повторять

Даже если человек уверен, что у него нет долгов, проверка может выявить технические ошибки или старые исполнительные производства, о которых давно забыли. Также иногда данные могут обновляться с задержкой или из-за банковских или судебных решений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за какую сумму долга украинцам могут аннулировать субсидию. Если лицо не платит коммунальные услуги более трех месяцев и сумма долга превышает 860 грн. Для семей действуют другие условия: детским домам семейного типа, приемным и многодетным семьям разрешено накапливать долги до 4 000 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, кому могут отключить электроэнергию за неуплату. С 2026 года потребителям может начисляться пеня и штрафы. Если вы имеете долг даже в несколько тысяч гривен и не платили за свет более двух месяцев — электроснабжение могут прекратить.