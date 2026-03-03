Несплата за світло у 2026 році — чи можуть відключити послугу

Людина перевіряє платіжки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні споживачі зобов’язані щомісяця передавати оператору системи розподілу фактичні дані з лічильника електроенергії та вчасно розраховуватися за отримані послуги навіть під час війни. У разі появи боргів може виникнути загроза відключення електропостачання.

Про те, за яких обставин можуть позбавити послуги, розповідають Новини.LIVE.

Чи можуть відключити електроенергію за несплату у 2026 році

Цього року через несплату за комунальними рахунками за світло споживачам може нараховуватися пеня та штрафи. Два роки тому уряд скасував мораторій, запроваджений у березні 2022 року, на відключення комунальних послуг через заборгованість. Залишили дію мораторію тільки на тих територіях, де тривають бойові дії з РФ, або які потрапили під тимчасову окупацію.

Несплата рахунків протягом тривалого періоду може призвести до того, що постачальники розглянуть питання припинення електропостачання. До відключення електрики може привести навіть борг у 3 000 грн, неоплачений понад два місяці, пояснювали раніше у Міненерго.

Вимкнення електроенергії здійснюється згідно з порядком, встановленим Правилами роздрібного ринку електроенергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №312 від 14 березня 2018 року.

Як відбувається процедура позбавлення світла

За правилами, постачальники зобов’язані завчасно повідомляти споживачів про загрозу припинення надання послуги електропостачання. На це відводиться 10 робочих днів до дати відключення.

У разі, якщо споживач за цей час розв’яже питання заборгованості (сплатить всю суму або укладе угоду про реструктуризацію з постачальником) — електропостачання не припинять.

Якщо ж споживач не погодиться із сумою заборгованості, то має право вимагати від постачальника чи оператора системи розподілу перевірки обсягів спожитої електрики або розмір нарахувань. Також передбачена можливість звернення до суду. При цьому на період розгляду спору у суді постачання електроенергії не може бути припинене.

Що буде з тарифами навесні 2026 року

Упродовж березня-квітня українські споживачі платитимуть за кожен кВт-год 4,32 грн, як і взимку. Тим громадянам, які використовують електрику для опалення, буде доступний знижений тариф до 30 квітня 2026-го.

Йдеться про наступні умови:

обсяг споживання до 2000 кВт-год — 2,64 грн за кВт-год,

обсяг споживання більш ніж 2000 кВт-год — 4,32 грн за кВт-год.

Вартість електроенергії зафіксована у постанові уряду № 632. Загалом тариф можуть переглянути після з 1 травня, однак міністр енергетики Денис Шмигаль днями запевнив, що влада не змінюватиме ціни на електрику, попри складну ситуацію в енергосистемі та необхідність фінансування ремонтів, принаймні, до кінця поточної весни.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів не планує підвищувати тарифи на газ та тепло. Водночас, рішення щодо тарифів на воду мають ухвалювати органи місцевого самоврядування.



Ще ми розповідали, що навесні українці можуть отримати подвійні квитанції за комуналку. У зв'язку з відсутністю платіжок за січень суми будуть додані до лютневих нарахувань.