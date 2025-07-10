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Головна Фінанси Українці можуть платити за послуги ЖКГ на 50% менше — деталі

Українці можуть платити за послуги ЖКГ на 50% менше — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:50
Пільги для українців — як платити менше за комунальні послуги у 2025 році
Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні багатодітним родинам можна платити удвічі менше за житлово-комунальні послуги, якщо сукупний середній дохід на одну особу не перевищує 4,24 тис. грн. Пільги поширюються як на власне, так і на орендоване житло. 

Про це йдеться у повідомленні на порталі Міністерства соцполітики. 

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Умови надання 50% знижки на оплату комуналки

Як зазначають у відомстві, держава гарантує великим українським родинам допомогу у вигляді 50% знижки на оплату житла та комунальних ресурсів:

  • електроенергії;
  • природного газу;
  • водопостачання;
  • твердого палива/скрапленого газу.

Знижку розраховують у рамках соціальної норми житла. А саме: 21 кв. м на кожного члена родини та по 10,5 кв. м на все домогосподарство. Завдяки гнучкій підтримці враховуються індивідуальні потреби родин.

У 2025 році для того, щоб скористатися пільгою, необхідно дотриматися ключової умови. Вона стосується фінансового стану заявників і полягає у тому, щоб середньомісячний дохід на одну особу в родині не перевищував 4,24 тис. грн. Таким є рівень податкової соцпільги, визначеної на цей рік. 

Як приклад, якщо у матері з трьома дітьми сукупний дохід становить 10 тис. грн, то на кожного члена сім’ї виходить сума у 2,5 тис. грн. Тобто вона підпадає під вимоги і має право на пільгу.

При цьому пільга на житлово-комунальні послуги у вигляді 50% знижки поширюється як на власне, так і на орендоване житло. 

Як оформити пільгу та які необхідні документи

Багатодітні родини, які бажають платити удвічі менше за житлово-комунальні послуги, мають подати відповідну заяву в один з таких способів:

  • дистанційно — через вебпортал е-послуг ПФУ/мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
  • особисто — через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або управління соцзахисту населення;
  • е-поштою — на адресу відповідних терорганів.

Водночас, після першого звернення така сім'я має бути зареєстрована в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги. Це є обов’язковою умовою для подальшого права на пільги.

Громадяни мають подати такий пакет документів:

  • заяву про надання пільги;
  • свідоцтва про народження дітей (на кожну дитину);
  • довідка про пічне опалення (за необхідності);
  • документ про фактичну адресу проживання, якщо вона не збігається з пропискою (це може бути довідка ВПО/акт обстеження).

Раніше ми писали, що у ПФУ пояснили, що зараховують до загального доходу домогосподарства. Тепер цей показник є ключовим у праві на оформлення пільг на оплату комунальних послуг у 2025 році. 

Також ми повідомляли, що деяким постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС перестали нараховувати пільги на оплату послуг ЖКГ. Це сталося у 2025 році, коли ввели правило надання пільг з урахуванням доходів. 

комунальні послуги ЖКГ гроші пільги допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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