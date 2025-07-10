Пільги для українців — як платити менше за комунальні послуги у 2025 році

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні багатодітним родинам можна платити удвічі менше за житлово-комунальні послуги, якщо сукупний середній дохід на одну особу не перевищує 4,24 тис. грн. Пільги поширюються як на власне, так і на орендоване житло.

Про це йдеться у повідомленні на порталі Міністерства соцполітики.

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Умови надання 50% знижки на оплату комуналки

Як зазначають у відомстві, держава гарантує великим українським родинам допомогу у вигляді 50% знижки на оплату житла та комунальних ресурсів:

електроенергії;

природного газу;

водопостачання;

твердого палива/скрапленого газу.

Знижку розраховують у рамках соціальної норми житла. А саме: 21 кв. м на кожного члена родини та по 10,5 кв. м на все домогосподарство. Завдяки гнучкій підтримці враховуються індивідуальні потреби родин.

У 2025 році для того, щоб скористатися пільгою, необхідно дотриматися ключової умови. Вона стосується фінансового стану заявників і полягає у тому, щоб середньомісячний дохід на одну особу в родині не перевищував 4,24 тис. грн. Таким є рівень податкової соцпільги, визначеної на цей рік.

Як приклад, якщо у матері з трьома дітьми сукупний дохід становить 10 тис. грн, то на кожного члена сім’ї виходить сума у 2,5 тис. грн. Тобто вона підпадає під вимоги і має право на пільгу.

При цьому пільга на житлово-комунальні послуги у вигляді 50% знижки поширюється як на власне, так і на орендоване житло.

Як оформити пільгу та які необхідні документи

Багатодітні родини, які бажають платити удвічі менше за житлово-комунальні послуги, мають подати відповідну заяву в один з таких способів:

дистанційно — через вебпортал е-послуг ПФУ/мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

особисто — через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або управління соцзахисту населення;

е-поштою — на адресу відповідних терорганів.

Водночас, після першого звернення така сім'я має бути зареєстрована в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги. Це є обов’язковою умовою для подальшого права на пільги.

Громадяни мають подати такий пакет документів:

заяву про надання пільги;

свідоцтва про народження дітей (на кожну дитину);

довідка про пічне опалення (за необхідності);

документ про фактичну адресу проживання, якщо вона не збігається з пропискою (це може бути довідка ВПО/акт обстеження).

Раніше ми писали, що у ПФУ пояснили, що зараховують до загального доходу домогосподарства. Тепер цей показник є ключовим у праві на оформлення пільг на оплату комунальних послуг у 2025 році.

Також ми повідомляли, що деяким постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС перестали нараховувати пільги на оплату послуг ЖКГ. Це сталося у 2025 році, коли ввели правило надання пільг з урахуванням доходів.