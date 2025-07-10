Льготы для украинцев — как платить меньше за коммунальные услуги в 2025 году

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине многодетным семьям можно платить вдвое меньше за жилищно-коммунальные услуги, если совокупный средний доход на одного человека не превышает 4,24 тыс. грн. Льготы распространяются как на собственное, так и на арендованное жилье.

Об этом говорится в сообщении на портале Министерства соцполитики.

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Условия предоставления 50% скидки на оплату коммуналки

Как отмечают в ведомстве, государство гарантирует большим украинским семьям помощь в виде 50% скидки на оплату жилья и коммунальных ресурсов:

электроэнергии;

природного газа;

водоснабжения;

твердого топлива/сжиженного газа.

Скидку рассчитывают в рамках социальной нормы жилья. А именно: 21 кв. м на каждого члена семьи и по 10,5 кв. м на все домохозяйство. Благодаря гибкой поддержке учитываются индивидуальные потребности семей.

В 2025 году для того, чтобы воспользоваться льготой, необходимо соблюсти ключевое условие. Оно касается финансового состояния заявителей и заключается в том, чтобы среднемесячный доход на одного человека в семье не превышал 4,24 тыс. грн. Таков уровень налоговой соцльготы, определенной на этот год.

Как пример, если у матери с тремя детьми совокупный доход составляет 10 тыс. грн, то на каждого члена семьи получается сумма в 2,5 тыс. грн. То есть она подпадает под требования и имеет право на льготу.

При этом льгота на жилищно-коммунальные услуги в виде 50% скидки распространяется как на собственное, так и на арендованное жилье.

Как оформить льготу и какие необходимы документы

Многодетные семьи, желающие платить вдвое меньше за жилищно-коммунальные услуги, должны подать соответствующее заявление одним из следующих способов:

дистанционно — через веб-портал е-услуг ПФУ/мобильное приложение "Пенсионный фонд";

лично — через сервисный центр ПФУ, ЦПАУ или управления соцзащиты населения;

е-почтой — в адрес соответствующих терорганов.

В то же время, после первого обращения такая семья должна быть зарегистрирована в Едином госреестре лиц, имеющих право на льготы. Это является обязательным условием для дальнейшего права на льготы.

Граждане должны подать такой пакет документов:

заявление о предоставлении льготы;

свидетельства о рождении детей (на каждого ребенка);

справка о печном отоплении (при необходимости);

документ о фактическом адресе проживания, если он не совпадает с пропиской (это может быть справка ВПЛ/акт обследования).

Ранее мы писали, что в ПФУ объяснили, что зачисляют в общий доход домохозяйства. Теперь этот показатель является ключевым в праве на оформление льгот на оплату коммунальных услуг в 2025 году.

Также мы сообщали, что некоторым пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС перестали начислять льготы на оплату услуг ЖКХ. Это произошло в 2025 году, когда ввели правило предоставления льгот с учетом доходов.