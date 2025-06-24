Пільги у 2025 році — чому постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС втратили допомогу

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) перестав нараховувати пільги на оплату житлово-комунальних послуг деяким категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Йдеться про наслідки дії нових правил, запроваджених у 2025 році.

Це випливає із повідомлень громадян на сторінці ПФУ у соцмережі Facebook.

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Чому постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС втратили пільги

Як зазначається в одному з дописів, ПФУ перестав нараховувати пільги на оплату послуг ЖКГ для громадянина, який є постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії.

Він попросив дати пояснення, чому постанова уряду №1553 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №389", скасовувала норми закону України щодо пільг, запровадивши надання допомоги громадянам з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

Громадянин наголосив, що урядові постанови не можуть скасовувати норми закону, про що свідчить судова практика.

"Поясніть, будь ласка, на якій основі мені, інваліду, постраждалому внаслідок аварії на ЧАЕС першої категорії, знято пільги по оплаті ЖКГ. Тільки не треба писати про постанову 1553 від 31.12.2024 р. Постанови, прийняті хоч Кабміном, хоч кнесетом, хоч сенатом не мають вищої юридичної сили, чим закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи...", — йдеться у зверненні.

Пояснення ПФУ щодо позбавлення пільг громадян

Представники Пенсійного фонду пояснили, на яких правах було скасовано норму закону, зазначивши, що відповідно до статті 117 Конституції України Кабінет міністрів в межах своєї компетенції може видавати постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

"Своєю чергою законодавчо установлено, що Пенсійний фонд України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства", — додали в ПФУ.

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Варто зауважити, що відповідно до нових правил, запроваджених Кабміном, у 2025 році пільги на комунальні послуги надаються для громадян виключно за єдиним підходом, з огляду на середньомісячний загальний дохід домогосподарства. Середній дохід не може перевищувати показник у 4,24 тис. грн. Така норма не стосується тільки учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю через війну.

До цього багато категорій громадян мали право на пільги без врахування рівня доходів.

Раніше ми писали, що ПФУ не нарахував частині сільських вчителів пільги за комунальні послуги. Це обмеження торкнулося після індексації пенсій, адже перевищився розмір податкової соцпільги у 4,2 тис. грн.

Також повідомлялося про право на 25% пільгу на комунальні послуги у 2025 році. Таку знижку надають для громадян зі статусом "діти війни".