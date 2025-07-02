Пільги на послуги ЖКГ від 25% — хто має право у 2025 році

Комунальні платіжки та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році низка категорій громадян можуть отримати пільги від 25% на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, на знижку мають право ветерани війни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи та багатодітні сім'ї з низьким сукупним доходом.

Це передбачено урядовою постановою №389 від 4 червня 2015 року

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Хто має право на пільги на послуги ЖКГ у 2025 році

Згідно з постановою "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї", правом на пільги наділені громадяни залежно від категорії:

25% пільга надається дітям війни;

50% пільга передбачена для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, родин загиблих військових, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, зокрема для рідних померлих ліквідаторів, учасників війни та інших постраждалих через нацистські переслідування.

Також діють спеціальні пільги, що надають для учасників бойових дій у вигляді 75% знижки на оплату житла та комунальних послуг. Якщо йдеться про громадян, які отримали інвалідність внаслідок війни, то мають право не платити за послуги ЖКГ.

Окрім того, частина громадян може взагалі не платити за комунальні послуги. До таких належать:

особи, які мають особливі заслуги перед державою та члени їхніх родин (батьки, дружина/чоловік померлого громадянина);

пенсіонери, які в минулому працювали вчителями, медиками, фармацевтами у сільській місцевості;

представники закладів культури та музеїв у селах.



Йдеться про знижки на оплату низки послуг. А саме:

квартирної плати (квартплати);

плати за утримання будинків/прибудинкових територій;

управління багатоповерхівкою;

холодну та гарячу воду;

водовідведення;

теплопостачання;

електроенергію;

природний газ (разом з транспортуванням/розподілом);

централізоване опалення;

вивезення побутових відходів.

плату за тверде паливо/скраплений газ.

Правила оформлення комунальних пільг

У 2025 році оформити пільги можуть тільки ті громадяни, чий загальний дохід на одну людину в домогосподарстві за останні пів року не перевищує 4 240 гривень. У разі перевищення відповідної величини, пільги не нададуть, проте є право звернутися за субсидією.

Водночас, таке правило не стосується учасників бойових дій та громадян, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Оформлення пільг доступне у такі способи:

дистанційно через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду;

особисто у відділеннях ПФУ чи Центру надання адмінпослуг (ЦНАП), через уповноважених осіб тергромад.

Раніше ми писали про особливості оформлення пільги на оплату комунальних послуг у 75% учасниками бойових дій. Для них ПФУ може за умовчанням відкрити рахунок в Ощадбанку.

Також ми повідомляли, що влада змінила правила перевірки отримувачів пільг на оплату комунальних послуг. Такий крок покликаний удосконалити відповідне законодавство.