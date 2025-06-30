Пільги у 75% на комуналку — хто має право на знижку у 2025 році

Комунальні платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні передбачена державна підтримка громадян у вигляді надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 75%. На відповідну знижку на оплату квартплати та комунальних послуг мають право учасники бойових дій (УБД).

Це передбачено законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Особливості призначення пільги у 75% для УБД

Згідно з правилами, знижку на оплату житлово-комунальних послуг у 75% не надають автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Для того, щоб почати отримувати знижку, необхідно її оформити через сервіси Пенсійного фонду України (ПФУ).

Пільгу надаватимуть у грошовій формі. ПФУ за замовчуванням може відкрити рахунок в Ощадбанку, після чого треба буде лише підписати відповідний договір рахунку. Проте, якщо громадянин бажає, щоб кошти надходили на рахунок в іншій фінустанові, то повинен звернутися із заявою до тероргану фонду. На оформлення піде певний час.

Після чого гроші почнуть надходити у вигляді компенсації: спочатку необхідно сплатити повну суму за комунпослуги, а потім отримати відшкодовані кошти на картку. Проте борги за комунальні послуги можуть призвести до припинення надання пільг.

Як оформити пільги на оплату послуг ЖКГ

Громадяни із числа УБД мають підготувати такі документи:

паспорт громадянина;

посвідчення УБД (документ, де підтверджується право на пільгу);

обліковий номер платника податків.

Також треба подати дві заяви до ПФУ:

Про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

Про надання пільг на оплату послуг ЖКГ (разом з оплатою за тверде паливо/скраплений газ).

Це можна зробити дистанційно через вебпортал е-послуг Пенсійного фонду. Для цього необхідно:

пройти авторизацію за допомогою е-підпису;

обрати розділ "Всі послуги";

знайти розділ "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

заповнити відповідні форми.

Є можливість подати документи особисто у відділення ПФУ чи надіслати поштою. Також оформити пільгу можуть члени його родини за довіреністю.

Нагадаємо, що влада уніфікує правила моніторингу отримувачів пільг на оплату послуг ЖКГ. Це дозволить удосконалити законодавство у питанні надання держпідтримки.

Також ми писали, кому надають 25% пільгу на комунальні послуги у 2025 році. Така знижка передбачена для громадян зі статусом "діти війни", у яких низький дохід.