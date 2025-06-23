Пільги на комунальні послуги у 2025 році — кому надають 25% знижку

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В рамках українського законодавства деякі громадяни можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, передбачена 25-відсоткова для однієї з особливих категорій населення.

Про те, хто має право на відповідну знижку, розповідають Новини.LIVE.

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Кому надають 25% пільгу на комунальні послуги у 2025 році

Згідно з нормами закону № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни", пільгу у 25% надають на оплату комунальних послуг для громадян зі статусом "діти війни".

Дітьми війни вважаються особи, які є громадянами України та яким на момент завершення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було щонайменше 18 років.

Така пільга поширюється на оплату всіх комунальних послуг, крім однієї послуги — управління багатоквартирним будинком.

Відповідну знижку нараховують тільки "дітям війни". Тобто інші члени родини, які проживають на одній території з пільговиком, не мають право на пільгу.

Окрім того, на пільгу зможуть розраховувати виключно ті особи, які мають низький дохід, що надає право на податкову соцпільгу. У 2025 році її розмір становить 4,24 тис. грн. Обчислюють відповідну суму як середньомісячний загальний дохід родини за попередні шість місяців у розрахунку на одного громадянина.

Пенсійний фонд встановить пільгу на цілий рік, якщо буде підтвердження рівня доходу, що не перевищує встановленого ліміту. Для обчислення загального доходу береться до уваги:

пенсія;

зарплата;

грошове забезпечення;

стипендія;

доходи від бізнесу;

допомога з безробіття, інші виплати;

соцдопомога (за деяких умов).

Як правильно оформити 25% знижку на оплату рахунків

Громадяни, які бажають оформити пільги на оплату комунальних послуг, мають звернутися до ПФУ особисто. Знижка буде призначена, якщо будуть подані такі документи:

заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги;

заява щодо надання пільг на оплату послуг ЖКГ;

копія паспорта громадянина;

копія ідентифікаційного коду;

копія трудової книжки;

довідка про доходи за останні шість місяців;

довідка з Податкової служби про доходи та податки (якщо доходів немає);

декларація про доходи сім'ї пільговика, крім тих, що складаються з непрацездатних осіб, які мають соціальну допомогу.

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