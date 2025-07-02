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Главная Финансы Украинцы могут платить за услуги ЖКХ меньше — кто в списке

Украинцы могут платить за услуги ЖКХ меньше — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 08:50
Льготы на услуги ЖКХ от 25% — кто имеет право в 2025 году
Коммунальные платежки и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году ряд категорий граждан могут получить льготы от 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, на скидку имеют право ветераны войны, те, кто пострадал от Чернобыльской катастрофы и многодетные семьи с низким совокупным доходом.

Это предусмотрено правительственным постановлением №389 от 4 июня 2015 года.

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Кто имеет право на льготы на услуги ЖКХ в 2025 году

Согласно постановлению "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", правом на льготы наделены такие категории граждан:

  • 25% льгота предоставляется детям войны;
  • 50% льгота предусмотрена для многодетных семей, детских домов семейного типа, семей погибших военных, лиц, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, в частности для родных умерших ликвидаторов, участников войны и других пострадавших из-за нацистских преследований.

Также действуют специальные льготы, предоставляемые для участников боевых действий в виде 75% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг. Если речь идет о гражданах, которые получили инвалидность вследствие войны, то имеют право не платить за услуги ЖКХ вовсе.

Кроме того, часть граждан может вообще не платить за коммунальные услуги. К таким относятся:

  • лица, имеющие особые заслуги перед государством и члены их семей (родители, жена/муж умершего гражданина);
  • пенсионеры, которые в прошлом работали учителями, медиками, фармацевтами в сельской местности;
  • представители учреждений культуры и музеев в селах.


Речь идет о скидках на оплату ряда услуг. А именно:

  • квартирной платы (квартплаты);
  • платы за содержание домов/придомовых территорий;
  • управления многоэтажкой;
  • холодную и горячую воду;
  • водоотведение;
  • теплоснабжение;
  • электроэнергию;
  • природный газ (вместе с транспортировкой/распределением);
  • централизованное отопление;
  • вывоз бытовых отходов.
  • плату за твердое топливо/сжиженный газ.

Правила оформления коммунальных льгот

В 2025 году оформить льготы могут только те граждане, чей общий доход на одного человека в домохозяйстве за последние полгода не превышает 4 240 гривен. В случае превышения соответствующей величины, льготы не предоставят, однако есть право обратиться за субсидией.

В то же время, такое правило не касается участников боевых действий и граждан, получивших инвалидность вследствие войны.

Оформление льгот доступно в следующие способы:

  • дистанционно через вебпортал е-услуг Пенсионного фонда;
  • лично в отделениях ПФУ или Центра предоставления админуслуг (ЦПАУ), через уполномоченных лиц тергромад.

Ранее мы писали об особенностях оформления льготы на оплату коммунальных услуг в 75% участниками боевых действий. Для них ПФУ может по умолчанию открыть счет в Ощадбанке.

Также мы сообщали, что власти изменили правила проверки получателей льгот на оплату коммунальных услуг. Такой шаг призван усовершенствовать соответствующее законодательство.

коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия газ льготы
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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