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Головна Фінанси Пільги на оплату ЖКП — українців чекає тотальна перевірка

Пільги на оплату ЖКП — українців чекає тотальна перевірка

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Дата публікації: 25 червня 2025 08:50
Пільги на оплату комунальних послуг — українцям влаштують масштабні перевірки
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Як відбуватимуться перевірки пільговиків в Україні Хто має право на пільги у 2025 році

В Україні влада має намір уніфікувати правила перевірки отримувачів пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу. Такий підхід покликаний удосконалити законодавство у питанні надання державних виплат громадянам. 

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Міністерства фінансів.

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Як відбуватимуться перевірки пільговиків в Україні

Міністерство фінансів зареєструвало наказ в Міністерстві юстиції 9 червня 2025 р. за №888/44294 щодо зміни в підході перевірки пільговиків, за результатами чого частина отримувачів пільг може їх втратити.

Йдеться про проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пільг". Його розробили відповідно до частини третьої статті дев'ятої закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". Згідно з ним, верифікація держвиплат має здійснюватися відповідно до методик перевірки, затвердженими органом, що проводить верифікацію, за погодженням з центральними органами виконавчої влади, які реалізують держполітику у сфері надання таких виплат.

Передбачається, що перевірку будуть проводити Пенсійний фонд та місцеві органи влади. Отримані дані будуть порівнювати з відомостями, що містяться в держреєстрах. У разі виявлення невідповідностей — допомогу скасують.

Йдеться про дані щодо:

  • смерті певних категорій громадян відповідно до даних Держреєстру актів цивільного стану громадян;
  • наявності даних щодо статусу реципієнта в Єдиному держреєстрі ветеранів війни;
  • адреси задекларованого та зареєстрованого місця проживання отримувача виплат чи членів родини згідно з даними відомчої інформсистеми ДМС;
  • нарахування субсидій та пільг за даними інформсистеми Пенсійного фонду;
  • щодо інвалідності відповідно до інформації централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Хто має право на пільги у 2025 році 

У 2025 році уряд змінив правила призначення пільг на оплату комунальних послуг. Згідно з ними, допомогу надають тільки тим домогосподарствам, у яких сукупний середньомісячний дохід на одну людину за останні пів року не перевищує суму 4,24 тис. грн. Зміни відчули: 

  • малозабезпечені, багатодітні родини;
  • постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1 і 2) та їхні рідні;
  • ветерани та члени їхніх сімей;
  • жертви нацистських переслідувань;
  • реабілітовані особи та пенсіонери, які отримали інвалідність через репресії;
  • депортовані особи, які досягли пенсійного віку чи є інвалідами.

Такий підхід не застосовують тільки до учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни.

Раніше ми писали про те, що пільгу у 25% надають на оплату комунпослуг для громадян зі статусом "діти війни". На пільгу зможуть розраховувати особи, у яких низький дохід. 

Також повідомлялося про те, що громадяни можуть втратити право на пільги на ЖКП. Це станеться у випадку зміни адреси проживання, якщо не повідомити про це ПФУ. 

комунальні послуги Мінфін ЖКГ пільги перевірки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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