Чоловік біля лічильника води. Фото: УНІАН

Українці можуть непомітно переплачувати за воду, якщо вчасно не перевіряють квартирні лічильники. Прострочена повірка може призвести до того, що показники приладу не враховуватимуть під час нарахувань, а суми у комунальних платіжках зміняться. Важливо знати, коли проводити перевірку та хто має за неї платити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Коли потрібно перевіряти лічильник води

В Україні встановлено чотирирічний міжповірочний інтервал для лічильників води. Це означає, що після попередньої процедури власникам приладів потрібно знову підтвердити їхню точність і справність у визначений строк.

Вимога стосується лічильників холодної та гарячої води. Відкладати перевірку не варто, адже результати вимірювань таких приладів використовують для розрахунків між споживачами та постачальниками комунальних послуг.

Дізнатися, коли потрібно проводити наступну повірку, можна з паспорта приладу або свідоцтва про попередню процедуру. Також відповідна інформація може бути доступна в особистому кабінеті споживача на сайті постачальника води.

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Якщо строк обов'язкової повірки минув, показання приладу можуть перестати бути підставою для розрахунків за фактично спожиту воду. У такому разі постачальник застосовуватиме інший передбачений порядок визначення обсягу послуги.

Зокрема, у роз'ясненні Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області зазначається, що якщо повірку не проведуть протягом місяця або споживач відмовиться від неї, плату за централізоване водопостачання та водовідведення нараховуватимуть за показниками загальнобудинкового лічильника. Якщо такого приладу немає, розрахунок проводитимуть за нормами водоспоживання.

Тобто сума у платіжці може залежати вже не від індивідуального споживання родини. Саме тому прострочена повірка здатна призвести до додаткових витрат.

Водночас конкретний порядок нарахувань потрібно уточнювати у свого постачальника, оскільки він залежить від умов обліку та застосовних правил.

Хто оплачує повірку лічильника води

Витрати на періодичну повірку квартирного лічильника, його обслуговування та ремонт, зокрема демонтаж, транспортування і повторне встановлення, за загальним правилом покладаються на власника приладу. Виняток можливий, якщо договором передбачено інший порядок.

Важливо також звертатися лише до організацій, які мають відповідні повноваження на проведення метрологічної повірки. Це можуть бути наукові метрологічні центри, метрологічні центри та уповноважені повірочні лабораторії.

Не варто погоджуватися на послуги випадкових майстрів без перевірки їхніх повноважень. Інакше споживач ризикує витратити гроші, але не отримати належного підтвердження придатності приладу.

Як підтвердити справність лічильника після перевірки

Якщо за результатами процедури лічильник відповідає встановленим вимогам, це підтверджують повірочним тавром або відповідним записом в експлуатаційних документах. Також власнику можуть видати свідоцтво про повірку встановленої форми.

Якщо ж прилад не відповідає вимогам, оформлюють довідку про його непридатність. У такій ситуації власнику доведеться вирішити питання ремонту або заміни лічильника та узгодити подальший порядок обліку води з постачальником.

Щоб не отримати несподівано більшу платіжку, українцям варто перевірити дату останньої повірки лічильників холодної та гарячої води. Якщо чотирирічний інтервал завершується або вже минув, краще завчасно звернутися до постачальника й організувати процедуру.

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