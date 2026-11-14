Мужчина возле водосчетчика. Фото: УНИАН

Украинцы могут незаметно переплачивать за воду, если вовремя не проверяют квартирные счетчики. Просроченная поверка может привести к тому, что показания прибора не будут учитываться при начислении, а суммы в коммунальных счетах изменятся. Важно знать, когда проводить проверку и кто должен за нее платить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Когда нужно проверять счетчик воды

В Украине установлен четырехлетний межповерочный интервал для счетчиков воды. Это означает, что после предыдущей процедуры владельцам приборов необходимо вновь подтвердить их точность и исправность в установленный срок.

Требование касается счетчиков холодной и горячей воды. Откладывать проверку не стоит, ведь результаты измерений таких приборов используются для расчетов между потребителями и поставщиками коммунальных услуг.

Узнать, когда нужно проводить следующую поверку, можно из паспорта прибора или свидетельства о предыдущей процедуре. Также соответствующая информация может быть доступна в личном кабинете потребителя на сайте поставщика воды.

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Если срок обязательной поверки истек, показания прибора могут перестать быть основанием для расчетов за фактически потребленную воду. В таком случае поставщик будет применять другой предусмотренный порядок определения объема услуги.

В частности, в разъяснении Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области отмечается, что если поверку не проведут в течение месяца или потребитель откажется от нее, плата за централизованное водоснабжение и водоотведение будет начисляться по показаниям общедомового счетчика. Если такого прибора нет, расчет будет производиться по нормам водопотребления.

То есть сумма в платежке может зависеть уже не от индивидуального потребления семьи. Именно поэтому просроченная поверка может привести к дополнительным расходам.

В то же время конкретный порядок начислений необходимо уточнять у своего поставщика, поскольку он зависит от условий учета и применимых правил.

Кто оплачивает поверку счетчика воды

Расходы на периодическую поверку квартирного счетчика, его обслуживание и ремонт, в частности демонтаж, транспортировку и повторную установку, по общему правилу возлагаются на владельца прибора. Исключение возможно, если договором предусмотрен иной порядок.

Важно также обращаться только к организациям, имеющим соответствующие полномочия на проведение метрологической поверки. Это могут быть научные метрологические центры, метрологические центры и уполномоченные поверочные лаборатории.

Не стоит соглашаться на услуги случайных мастеров без проверки их полномочий. В противном случае потребитель рискует потратить деньги, но не получить надлежащего подтверждения исправности прибора.

Как подтвердить исправность счетчика после проверки

Если по результатам процедуры счетчик соответствует установленным требованиям, это подтверждается поверочным клеймом или соответствующей записью в эксплуатационных документах. Также владельцу могут выдать свидетельство о поверке установленной формы.

Если же прибор не соответствует требованиям, оформляют справку о его непригодности. В такой ситуации владельцу придется решить вопрос о ремонте или замене счетчика и согласовать дальнейший порядок учета воды с поставщиком.

Чтобы не получить неожиданно высокий счет, украинцам стоит проверить дату последней поверки счетчиков холодной и горячей воды. Если четырехлетний интервал подходит к концу или уже истек, лучше заранее обратиться к поставщику и организовать процедуру.

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