Допомога українцям — хто має право отримувати дві соцвиплати відразу

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям пояснили, які два види соціальної допомоги можна отримувати одночасно. Зазвичай, громадянам призначають одну із виплат.

Про це повідомляє "Sud.ua".

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Які дві соцвиплати можна отримувати одночасно

У Департаменті соціальної політики однієї з міськрад розповіли, що йдеться про отримання виплати малозабезпеченим внутрішньо переміщеними особами (ВПО), яким надається виплати на проживання.

Згідно зі статтею третьою закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" право на соцдопомогу мають малозабезпечені родини, які постійно проживають в Україні, а також інші малозабезпечені сім’ї у випадках, передбачених законом.

Законодавство визначає, що малозабезпеченою вважається сім’я, у якої з поважних чи незалежних від неї причин розмір середньомісячного сукупного доходу нижчий за прожитковий мінімум для сім’ї. Основна умова для її отримання — середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму.

Як відомо, прожитковий мінімум визначається згідно із законом "Про державний бюджет" на 2024 рік залежно від складу родини.

Згідно з рішенням уряду, з 1 березня поточного року допомогу на проживання ВПО враховують до сукупного доходу родини у разі:

якщо є особа працездатного віку ВПО, не працює, не сплатила чи за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцстрахування упродовж періоду, за який враховують доходи;

якщо у складі родини є особа працездатного віку, яка повернулася з-за кордону (не менше ніж 90 календарних днів), не перебуває на обліку як ВПО і не працює, не сплатила чи за неї не сплачено ЄСВ і яка звертається за призначенням державної соцдопомоги не раніше, ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

Експерти зазначають, що, з огляду на це, громадяни можуть одночасно отримувати і фінансову допомогу на проживання ВПО, і допомогу для малозабезпечених. Ці два види соцпідтримки не є взаємовиключними. Проте варто врахувати, якщо в складі родини є працездатні непрацевлаштовані особи чи ті, за яких не сплачується ЄСВ, допомога на проживання переселенцям буде врахована до загального доходу сім’ї, а відтак може впливати на право отримувати допомогу для малозабезпечених.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбудеться реєстрація на надання грошової допомоги в межах програми на надання багатоцільової фінансової допомоги від УВКБ ООН. Виплати будуть доступні у Кіровоградській області.

Також ми писали, що в Україні жителям прифронтових територій виплатять кошти на підготовку до опалювального сезону. Гроші нададуть на купівлю твердого палива.