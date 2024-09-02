Помощь украинцам — кто имеет право получать две соцвыплаты сразу

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам объяснили, какие два вида социальной помощи можно получать одновременно. Как правило, гражданам назначают одну из выплат.

Об этом сообщает "Sud.ua".

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Какие две соцвыплаты можно получать одновременно

В Департаменте социальной политики одного из горсоветов рассказали, что речь идет о получении выплаты малообеспеченным внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), которым предоставляются выплаты на проживание.

Согласно статье третьей закона "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" право на соцпомощь имеют малообеспеченные семьи, постоянно проживающие в Украине, а также другие малообеспеченные семьи в случаях, предусмотренных законом.

Законодательство определяет, что малообеспеченной считается семья, у которой по уважительным или независимым от нее причинам размер среднемесячного совокупного дохода ниже прожиточного минимума для семьи. Основное условие для ее получения — среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума.

Как известно, прожиточный минимум определяется по закону "О государственном бюджете" на 2024 год в зависимости от состава семьи.

Согласно решению правительства, с 1 марта текущего года помощь на проживание ВПЛ учитывают в совокупный доход семьи в случае:

если есть лицо трудоспособного возраста ВПЛ, не работает, не уплатило или за него не уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование в течение периода, за который учитывают доходы;

если в составе семьи есть лицо трудоспособного возраста, вернувшееся из-за границы (не менее 90 календарных дней), не состоит на учете как ВПЛ и не работает, не оплатило или за него не уплачено ЕСВ и обращается за назначением государственной соцпомощи не ранее, чем через 15 рабочих дней после такого возвращения.

Эксперты отмечают, что, учитывая это, граждане могут одновременно получать и финансовую помощь на проживание ВПЛ, и помощь малообеспеченным. Эти два вида соцподдержки не являются взаимоисключающими. Однако следует учесть, если в составе семьи есть трудоспособные нетрудоустроенные лица или те, за которых не оплачивается ЕСВ, помощь на проживание переселенцам будет учтена в общий доход семьи, следовательно, может влиять на право получать помощь для малообеспеченных.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

Также мы писали, что в Украине жителям прифронтовых территорий выплатят средства на подготовку к отопительному сезону. Деньги будут предоставлены на покупку твердого топлива.