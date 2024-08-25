Індексація пенсій в Україні — на що чекати пенсіонерам цього року

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Після проведеної у березні індексації пенсій, подальших перерахунків виплат цього року більше не передбачається. Однак, деякі пенсіонери все ж можуть отримати збільшення виплат за іншими механізмами.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України.

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Хоча подальшої індексації пенсій цього року не буде, деякі пенсіонери все ж отримають підвищення виплат. Це відбудеться завдяки нарахуванню спеціальних доплат, зокрема, вікових надбавок.

Розмір надбавки за віком зараз такий:

особи віком від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень ;

; пенсіонери від 75 до 79 років включно отримують вже 456 гривень ;

; громадяни старше 80 років мають надбавку за віком 570 гривень.

Умовами для отримання надбавки за віком є те, що:

пенсіонер досяг віку 70 років;

його пенсія менш як 10 340,35 гривні;

особа отримує пенсійну виплату за віком.

Що ще треба знати

Нагадаємо, пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму життєвому стані або обставинах. Якщо така інформація не буде надана своєчасно, ПФУ має право накласти штраф на пенсіонера.

Ми також писали, що в Україні планують змінити систему нарахування пенсій, впровадивши накопичувальне пенсійне забезпечення. Уряд прагне створити комплексну систему, де кожен елемент буде взаємопов’язаним і дієвим.