Індексація пенсій в Україні — на що чекати пенсіонерам цього року

Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році
Після проведеної у березні індексації пенсій, подальших перерахунків виплат цього року більше не передбачається. Однак, деякі пенсіонери все ж можуть отримати збільшення виплат за іншими механізмами.
Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України.
Хто може отримати надбавки до пенсії
Хоча подальшої індексації пенсій цього року не буде, деякі пенсіонери все ж отримають підвищення виплат. Це відбудеться завдяки нарахуванню спеціальних доплат, зокрема, вікових надбавок.
Розмір надбавки за віком зараз такий:
- особи віком від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату 300 гривень;
- пенсіонери від 75 до 79 років включно отримують вже 456 гривень;
- громадяни старше 80 років мають надбавку за віком 570 гривень.
Умовами для отримання надбавки за віком є те, що:
- пенсіонер досяг віку 70 років;
- його пенсія менш як 10 340,35 гривні;
- особа отримує пенсійну виплату за віком.
Що ще треба знати
Нагадаємо, пенсіонери зобов'язані інформувати Пенсійний фонд України про певні зміни у своєму життєвому стані або обставинах. Якщо така інформація не буде надана своєчасно, ПФУ має право накласти штраф на пенсіонера.
Ми також писали, що в Україні планують змінити систему нарахування пенсій, впровадивши накопичувальне пенсійне забезпечення. Уряд прагне створити комплексну систему, де кожен елемент буде взаємопов’язаним і дієвим.
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