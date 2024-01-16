Пенсії від благодійників — хто може отримувати дві виплати одразу у 2024-му

Грошові купюри. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери у 2024 році можуть отримувати, окрім звичайних пенсій, ще й додаткові. Йдеться про благодійну пенсію, яку сплачують меценати.

Про це повідомляється у матеріалах Пенсійного фонду.

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Як і хто може отримати благодійну пенсію

Як нагадують у фонді, персоналізовані благодійні пожертви стали доступні для українців з 2023 року. Такі грошові пожертви можна вносити на окремий рахунок Пенсійного фонду.

Водночас, немає жодних фіксованих лімітів на суму благодійної пенсії. Кінцевий розмір залежатиме від того, яку суму перерахував меценат у ПФУ.

Механізм наступний: зі сплаченої на окремий рахунок ПФУ благодійної пожертви:

70% суми — виплачують конкретно обраному пенсіонерові;

30% — спрямовують на виплати пенсій громадянам, які мають найнижчі пенсії.

Також є знеособлені благодійні пожертви. Останні, сплачені у повному обсязі, а також 30% від персоналізованих благодійних внесків вважаються грошима ПФУ і не підлягають поверненню.

Так, завдяки таким грошовим надходженням Пенсійний фонд отримує додаткові гроші, які спрямовує на покриття фінансування системи пенсійного забезпечення.

Як приклад, у разі перерахування комусь зі своїх рідних 10 тис. гривень, пенсіонер отримує — 7 тис. гривень, а 3 тис. гривень — залишається на рахунку фонду

Різниця між добровільними внесками та благодійними пожертвами

Добровільні внески у ПФУ відрізняються від благодійних пожертв тим, що:

за гроші добровільної сплати страхових внесків громадяни можуть вплинути на збільшення страхового стажу (для своєї чи чужої пенсії) та на розмір пенсійних виплат, який виплачуватимуть через деякий час (місяці чи роки);

перерахування благодійної пожертви на користь конкретних пенсіонерів (чи знеособлено) дає змогу збільшити розмір пенсії, яку пенсіонери отримують за найпершої можливості з основною сумою пенсії.

Більше про пенсії

Нагадаємо, виплати пенсій на банківські картки у деяких випадках можуть тимчасово призупинити. Блокування може статися за рішенням Пенсійного фонду. Проте виплати можна відновити, а у майбутньому уникати таких проблем.

Також ми писали, що громадяни України, вік яких дозволяє оформити пенсію у 2024 році, можуть це зробити онлайн. Така можливість особливо актуальна для тих, хто виїхав за межі країни.