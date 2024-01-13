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Пенсійні виплати можуть заблокувати — у чому причина та як вирішити

13 січня 2024 14:36
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Блокування пенсій — через що це може статися та як відновити виплати
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Виплати пенсій на банківські картки у деяких випадках можуть тимчасово призупинити. Блокування може статися за рішенням Пенсійного фонду України (ПФУ). Проте, виплати можна відновити, а у майбутньому уникати таких проблем.

Про це сказано в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Чому можуть заблокувати пенсійні виплати та як цього уникнути

За українським законодавством, ПФУ не тільки проводить розрахунок соціальних виплат, але й здійснює контроль за їхнім надходженням на рахунки. Тому іноді може статися так, що карту пенсіонера заблокували за рішенням Пенсійного фонду України.

Відтак, виплату пенсії на картку або через Укрпошту можуть призупинити в таких випадках:

  • якщо пенсіонер не використовував свій банківський рахунок протягом більше ніж 6 місяців;
  • якщо інформація в документах, на підставі яких призначено пенсію, є недостовірною;
  • упродовж усього періоду проживання пенсіонера за кордоном;
  • у випадку смерті одержувача пенсії.

Щоб уникнути блокування своєї пенсійної картки, слід регулярно здійснювати різноманітні оплати за допомогою цієї картки. Наприклад, сплачувати комунальні послуги чи поповнювати мобільний рахунок раз на місяць.

Як відновити виплату пенсії

Щоб поновити виплату пенсії, необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ із відповідною заявою та пред’явити документ, що посвідчує особу.

А пенсіонери, які перебувають за кордоном під час війни, можуть надіслати заяву про поновлення пенсії за формою, встановленою додатком 1 до Порядку, та необхідні документи поштою до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України.

До заяви про поновлення пенсії особи, які тимчасово проживають за кордоном, мають додати:

  • копії документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально;
  • оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою;
  • копію паспорта громадянина України.

Зверніть увагу, що виплати пенсій поновлять після рішення територіального органу ПФУ упродовж 10 днів, після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення.

Нагадаємо, що громадяни України, вік яких дозволяє оформити пенсію у 2024 році, можуть це зробити онлайн. Така можливість особливо актуальна для тих, хто виїхав за межі країни.

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закон
пенсії
ПФУ
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