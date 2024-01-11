Пенсії в Україні — скільки людей не отримують навіть 100 євро

Гроші у гаманці. Фото: ZN.ua

В Україні лише 10,9% отримують пенсійні виплати, які перевищують 10 тис. гривень (233 євро). Водночас, половина громадян мають виплати, які не перевищують 4 тис. гривень (менше 100 євро).

Такі дані навели у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Які суми отримують пенсіонери у 2024 році

За інформацією відомства, станом на початок січня суму у 10 тис. гривень отримували 1,15 мільйона українців. Тоді як пенсії менше 4 тис. гривень мають понад п'ять мільйонів людей.

У середньому український пенсіонер отримує 5,385 тис. гривень. Як зазначають у фонді, на початку нового року середній розмір виплати суттєво підвищився — на 762 гривні або 16,5%.

За інформацією ПФУ, загальна чисельність пенсіонерів в країні становить зараз 10,516 мільйона осіб.

Загалом пенсіонери отримують такі суми виплат:

до 2 тис. гривень — 64,6 тис. особа (0,6%), їхня середня пенсія — 1,234 тис. грн;

від 2001 до 3 тис. гривень – 3,058 млн осіб (29,1%), середня пенсія — 2,618 тис. грн;

від 3001 до 4 тис. гривень — 2,235 млн осіб (21,3%), середня пенсія — 3,546 тис. грн;

від 4001 до 5 тис. гривень — 1,567 млн осіб (14,9%), середня пенсія — 4,406 тис. грн;

від 5001 до 10 тис. гривень — 2,439 млн особи (23,2%), середня пенсія — 6,841 тис. грн;

понад 10 тис. гривень — 1,151 млн осіб (10,9%), середня пенсія — 14,786 тис. грн.

Джерело: ПФУ

Пенсії в різних регіонах

Найбільші середні пенсії у столиці України — понад 7,25 тис. гривень. У Київській області пенсіонери отримують 5,5 тис. гривень. Середні виплати в областях:

у Рівненській — 6,79 тис. гривень;

у Донецькій — 6,62 тис. гривень;

у Луганській — 6,33 тис. гривень;

у Полтавській — 5,19 тис. гривень;

у Одеській — 5,09 тис. гривень;

у Львівській — 4,8 тис. гривень;

у Чернігівській — 4,87 тис. гривень;

у Вінницькій — 4,53 тис. гривень;

у Хмельницькій — 4,5 тис. гривень;

у Тернопільській — 4,07 тис. гривень.

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Нагадаємо, українським пенсіонерам можуть призупиняти нарахування пенсій на картки. Блокування може статися за певних обставин, тому цього можна уникнути.

Також ми писали, що в Україні з січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку більш ніж у дві тисячі гривень.