Пенсии от благотворителей – кто может получать две выплаты сразу в 2024-м

Денежные купюры. Фото: УНИАН

Украинские пенсионеры в 2024 году могут получать, кроме обычных пенсий, еще и дополнительные. Речь идет о благотворительной пенсии, которую платят меценаты.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Как и кто может получить благотворительную пенсию

Как напоминают в фонде, персонализированные благотворительные пожертвования стали доступны украинцам с 2023 года. Такие пожертвования можно вносить на отдельный счет Пенсионного фонда.

В то же время нет никаких фиксированных лимитов на сумму благотворительной пенсии. Конечный размер зависит от того, какую сумму перечислил меценат в ПФУ.

Механизм следующий: из уплаченного на отдельный счет ПФУ благотворительного пожертвования:

70% суммы — выплачивают конкретно избранному пенсионеру;

30% — направляют на выплаты пенсий гражданам с самыми низкими пенсиями.

Также есть обезличенные благотворительные пожертвования. Последние, уплаченные в полном объеме, а также 30% персонализированных благотворительных взносов считаются деньгами ПФУ и не подлежат возврату.

Так, благодаря таким денежным поступлениям Пенсионный фонд получает дополнительные деньги, которые направляет на покрытие финансирования системы пенсионного обеспечения.

Как пример, в случае перечисления кому-то из своих родных 10 тыс. гривен, пенсионер получает — 7 тыс. гривен, а 3 тыс. гривен — остается на счету фонда.

Разница между добровольными взносами и благотворительными пожертвованиями

Добровольные взносы в ПФУ отличаются от благотворительных пожертвований тем, что:

за деньги добровольной уплаты страховых взносов граждане могут повлиять на увеличение страхового стажа (для своей или чужой пенсии) и размер пенсионных выплат, который будут выплачивать через некоторое время (месяцы и годы);

перечисление благотворительного пожертвования в пользу конкретных пенсионеров (или обезличенных) позволяет увеличить размер пенсии, которую пенсионеры получат при первой возможности с основной суммой пенсии.

Больше о пенсиях

Напомним, выплаты пенсий на банковские карты в некоторых случаях могут временно приостановить. Блокировка может произойти по решению Пенсионного фонда. Однако выплаты можно возобновить, а в будущем избегать таких проблем.

Также мы писали, что граждане Украины, возраст которых позволяет оформить пенсию в 2024 году, могут сделать это онлайн. Такая возможность особенно актуальна для выехавших за пределы страны.