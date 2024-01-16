Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцы могут получать благотворительные пенсии — известно, какие размеры выплат arrow

Украинцы могут получать благотворительные пенсии — известно, какие размеры выплат

16 января 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии от благотворителей – кто может получать две выплаты сразу в 2024-м
Денежные купюры. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские пенсионеры в 2024 году могут получать, кроме обычных пенсий, еще и дополнительные. Речь идет о благотворительной пенсии, которую платят меценаты.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

Читайте также:

Как и кто может получить благотворительную пенсию

Как напоминают в фонде, персонализированные благотворительные пожертвования стали доступны украинцам с 2023 года. Такие пожертвования можно вносить на отдельный счет Пенсионного фонда.

В то же время нет никаких фиксированных лимитов на сумму благотворительной пенсии. Конечный размер зависит от того, какую сумму перечислил меценат в ПФУ.

Механизм следующий: из уплаченного на отдельный счет ПФУ благотворительного пожертвования:

  • 70% суммы — выплачивают конкретно избранному пенсионеру;
  • 30% — направляют на выплаты пенсий гражданам с самыми низкими пенсиями.

Также есть обезличенные благотворительные пожертвования. Последние, уплаченные в полном объеме, а также 30% персонализированных благотворительных взносов считаются деньгами ПФУ и не подлежат возврату.

Так, благодаря таким денежным поступлениям Пенсионный фонд получает дополнительные деньги, которые направляет на покрытие финансирования системы пенсионного обеспечения.

Как пример, в случае перечисления кому-то из своих родных 10 тыс. гривен, пенсионер получает — 7 тыс. гривен, а 3 тыс. гривен — остается на счету фонда.

Разница между добровольными взносами и благотворительными пожертвованиями

Добровольные взносы в ПФУ отличаются от благотворительных пожертвований тем, что:

  • за деньги добровольной уплаты страховых взносов граждане могут повлиять на увеличение страхового стажа (для своей или чужой пенсии) и размер пенсионных выплат, который будут выплачивать через некоторое время (месяцы и годы);
  • перечисление благотворительного пожертвования в пользу конкретных пенсионеров (или обезличенных) позволяет увеличить размер пенсии, которую пенсионеры получат при первой возможности с основной суммой пенсии.

Больше о пенсиях

Напомним, выплаты пенсий на банковские карты в некоторых случаях могут временно приостановить. Блокировка может произойти по решению Пенсионного фонда. Однако выплаты можно возобновить, а в будущем избегать таких проблем.

Также мы писали, что граждане Украины, возраст которых позволяет оформить пенсию в 2024 году, могут сделать это онлайн. Такая возможность особенно актуальна для выехавших за пределы страны.

выплаты
пенсии
ПФУ
деньги
пенсионеры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме