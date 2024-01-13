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Оформлення пенсії онлайн — у ПФУ пояснили важливі нюанси

13 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії 2024 — ПФУ уточнив важливі деталі щодо оформлення онлайн
Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Громадяни України, вік яких дозволяє оформити пенсію у 2024 році, можуть це зробити онлайн. Така можливість особливо актуальна для тих, хто виїхав за межі країни.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Із січня поточного року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат. Тепер українцям, яким виповнилося 60 та 63 роки, доведеться працювати на один рік довше.

Так, минулого року для виходу на "заслужений відпочинок" у 60 років треба було мати 30 років стажу. Ті, у кого налічувалося менше 30-ти, проте вище 20 років стажу, мали змогу оформити пенсію у 63 роки.

У 2024-му правила стали жорсткіші:

  • у 60 років треба мати 31 рік страхового стажу;
  • у 63 роки — мінімум 21 рік стажу;
  • у 65 років — 15 років стажу (без змін).

Тож, ті громадяни, які підпадають під ці вимоги, можуть не звертатися особисто у відділення Пенсійного фонду, а оформити пенсію за допомогою електронних сервісів.

Для цього достатньо мати інтернет та деякі документи.

Як оформити пенсію онлайн

Подавати заявки потрібно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Там треба знайти вкладку "Заява про призначення пенсії", натиснути "Вхід".

Далі потрібно увійти в особистий кабінет. Зробити це можна, застосувавши кваліфікований електронний підпис (КЕП). Після чого необхідно увійти за допомогою Дія.Підпису.

Після входу у кабінет:

Треба знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення", обрати вкладку "Заява на призначення пенсії".

Надати згоду на дистанційне інформування, обравши найбільш зручний спосіб отримання сповіщень, щоб бути в курсі щодо статусу заяви.

Потім необхідно натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії, яку отримуватимете.

Після цього система запропонує заповнити анкету-опитування. Там необхідно поставити позначки про надання згоди на передачу й обробку персональної інформації.

Також треба додати скан-копії документів (повний перелік яких, з'явиться перед формуванням заяви).

Потім на екрані має виникнути повна форма заяви щодо призначення пенсії. Варто уважно перевірити усі дані, а в разі потреби — відредагувати їх.

Після чого необхідно натиснути кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Фахівці мають опрацювати заяву протягом 10 днів. Про підсумок розгляду повідомлять у спосіб, який громадянин обрав.

 

ПФУ
Джерело: ПФУ

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Нагадаємо, в Україні за рік середня пенсія підвищилась на 762 гривні (на 16,5%). У 2024 році має відбутися ще кілька етапів зростання виплат для пенсіонерів.

Також ми писали, що в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

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