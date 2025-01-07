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Родинам виплатять по 43 тис. грн у січні — які умови

7 січня 2025 11:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати у січні — де триває реєстрація на допомогу у 43 тис. грн
Українські гривневі купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі українці можуть зареєструватися на грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас Донецьк". Згідно з правилами програми, максимально родина може отримати 43 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні фонду у Telegram.

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Хто може отримати допомогу від БФ "Карітас"

Як зазначається, допомагають втілювати проєкт допомоги в життя Карітас Німеччини (CaritasGermany) та МЗС Німеччини (GFFO) на території Дніпропетровської області. В його рамках надається підтримка для забезпечення базових потреб особливо вразливим громадянам, які:

  • постраждали від війни і проживають у зоні не більше 50 км уздовж лінії зіткнення;
  • постраждали від обстрілу після 8 липня 2024 року;
  • проживали у помешканні, що зазнало обстрілу;
  • постраждали фізично від агресії РФ.

Зареєструватися на допомогу можуть місцеві жителі Дніпропетровської області та внутрішньо переміщені особи, які отримали такий статус після обстрілів від дати 08.07.2024 року, втратили майно чи здоров’я внаслідок поранень, отриманих від обстрілу. Також, якщо належать до таких груп людей:

  • у родині є особи з інвалідністю (перша-друга група чи інвалідність з дитинства);
  • особи з важкими захворюваннями;
  • самотні громадяни похилого віку від 60 років (у родині одна чи дві особи, які не мають підтримки рідних працездатного віку);
  • неповна родина (матір/батько/опікун), де є неповнолітні діти;
  • багатодітні сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми;
  • вагітні жінки та годуючі матері з дітьми до трьох років.

Сума фіндопомоги та як подати заявку

Розмір грошової допомоги від благодійного фонду "Карітас Донецьк" становить 10,8 тис. гривень на одну особу. Максимальна кількість допомоги на одну родину — не більше чотирьох грантів, тобто 43 тис. гривень. Одноразова грошова благодійна допомога розрахована на три місяці.

Для реєстрації всі члени родини мають надати такі документи:

  • паспорт/ID з витягом про місце проживання;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку ВПО (за наявності);
  • документ, де підтверджується приналежність до категорії вразливості;
  • акт про пошкодження чи знищення майна/документ, що лікування відбувалось внаслідок поранень.

Щоб подати заявки, громадяни мають звертатись на телефони гарячої лінії:

  • +38098 665 73 88 (графік роботи пн-чт 10:00 до 16:00);
  •  +38095 459 55 20;
  •  +38073 459 55 20.

Необхідно заповнити спеціальну форму для реєстрації за посиланням.

Нагадаємо, деякі громадяни скаржаться на неможливість оформити виплати "Зимової еПідтримки" через "Дію" на дітей. В застосунку не підтягуються відповідні документи.

Також повідомлялося, що частина українців досі чекає на надходження 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка". В уряді стверджують, що всім нарахують обіцяні виплати.  

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