Выплаты в январе — как получить деньги от французской организации ACTED

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на помощь "Деньги на отопление" от французской гуманитарной организации ACTED. Средства получат только жители громад некоторых регионов.

Об этом информирует общественная организация "ВПЛ Украины" в соцсети Facebook.

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Кто может воспользоваться программой "Деньги на отопление"

"Acted регистрирует пострадавшее население на помощь по программе "Деньги на отопление" в четырех областях. Сейчас Acted регистрирует на получение помощи "Деньги на отопление" только жителей из определенных громад. Еженедельно обновляются локации для регистрации", — говорится в сообщении.

Приобщиться к программе по предоставлению финпомощи на отопительный сезон могут семьи, у которых есть одна из категорий уязвимости. Это условие является обязательным для участия в программе, однако не гарантирует получения денег. А именно:

в семье есть трое и более несовершеннолетних детей;

в домохозяйстве есть дети до двух лет;

в семье есть беременные женщины;

в домохозяйстве есть лица с инвалидностью первой-второй группы;

в семье есть лица с тяжелыми хроническими болезнями;

в домохозяйстве есть люди пожилого возраста от 60 лет;

в семье есть маломобильные лица, нуждающиеся в постороннем уходе;

домохозяйство возглавляет одинокая женщина или отец-одиночка;

в семье есть лица, которые непосредственно пострадали от агрессии РФ (повреждено или разрушено жилье, есть ранения или потеря мирных жителей).

Программа помощи нацелена на семьи:

которые не способны самостоятельно покрыть потребности в отоплении;

не имеют субсидии на отопление;

не получают государственные компенсации на отопление.

Где доступна помощь и как зарегистрироваться

Принять участие в программе смогут те граждане, которые на момент ее реализации проживают на территории определенных громад в областях:

Сумской;

Харьковской;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской;

Черниговской.

С полным перечнем можно ознакомиться на странице организации ACTED в соцсети.

Организаторы отмечают, что в случае несовпадения места жительства и критериев с вышеуказанными, можно позвонить в колл-центр отдела денежной помощи по номерам телефонов (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00):

0671311002;

0634535710;

0952852984.

"К сожалению, из-за большого количества звонков пропущенные вызовы не обрабатываются. Поэтому, если вы не смогли дозвониться к оператору, просим вас позвонить снова", — говорится в сообщении.

С деталями программы денежной помощи можно ознакомиться в коммуникационном портале Acted, где необходимо внести определенную личную информацию, по ссылке.

Ранее мы писали, что у некоторых граждан есть возможность оформить новую финансовую помощь от БФ "Depaul Украина". В рамках программы, получить выплаты смогут переселенцы в столице и Киевской области.

Также мы сообщали, что украинские семьи могут получить 43 тыс. гривен помощи от благотворительного фонда "Каритас Донецк". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.