Виплати від УВКБ ООН — де приймають заявки на допомогу в 11 тис. грн

Українські гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) відкрило реєстрацію на грошову допомогу у близько 11 тис. грн на 25 лютого 2025 року. Заявки можуть подавати жителі одного з регіонів.

Про це йдеться у повідомленні УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Як відомо, у низці регіонів реєстрація на виплати припинилась через великий наплив охочих отримати кошти та необхідність опрацювати подані заявки, проте реєстрація ще доступна від УВКБ ООН у деяких громадах Сумської області.

Подати заявки на грошову допомогу в цій області зможуть тільки найбільш вразливі категорії громадян, які так чи інакше постраждали через російську агресію. А саме:

внутрішні переселенці, зокрема ті, які повернулись додому;

біженці, які повернулись з-за кордону.

"Подати заявку можуть вразливі вимушено переміщені особи (перемістилися впродовж останніх шести місяців), а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону)", — повідомили організатори.

Кошти нададуть тим, у кого є наступні критерії вразливості:

у родині є неповнолітні діти/люди похилого віку, яку очолює лише хтось один із батьків;

у сім'ї є особи похилого віку, які також виховують дітей до 18 років;

у родині є особи з тяжкими хворобами чи мають групу інвалідності.

Важливо мати низькі доходи: він за місяць на одного члена домогосподарства не може перевищувати 5,4 тис. грн.

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Відповідно до програми, розмір допомоги за один місяць становить 3,6 тис. грн, однак фінансування розраховане на три місяці для кожного члена родини, тобто кожен зможе розраховувати на майже 11 тис. грн.

"Багатоцільова програма допомоги від УВКБ ООН — це одноразова грошова допомога людям, що виїхали з регіонів, постраждалих від воєнних дій. Розмір допомоги становить 3,6 тис. грн щомісячно на особу протягом 3-х місяців", — йдеться у повідомленні.

Допомога від УВКБ ООН доступна для мешканців Кролевецької громади Сумської області.

Запис в чергу для прийому у м. Кролевець на 25 лютого 2025 року доступний за таким номером телефону: 063 182 68 38.

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