Выплаты от УВКБ ООН — где принимают заявки на помощь в 11 тыс. грн

Украинские гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь в около 11 тыс. грн на 25 февраля 2025 года. Заявки могут подавать жители одного из регионов.

Об этом говорится в сообщении УВКБ ООН в Telegram-канале.

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Как известно, в ряде регионов регистрация на выплаты прекратилась из-за большого наплыва желающих получить средства и необходимости обработать поданные заявки, однако регистрация еще доступна от УВКБ ООН в некоторых громадах Сумской области.

Подать заявки на денежную помощь в этой области смогут только наиболее уязвимые категории граждан, которые так или иначе пострадали из-за российской агрессии. А именно:

внутренние переселенцы, в частности те, которые вернулись домой;

беженцы, которые вернулись из-за границы.

"Подать заявку могут уязвимые вынужденно перемещенные лица (переместились в течение последних шести месяцев), а также те, кто вернулся на свое постоянное место жительства (в том числе и из-за границы)", — сообщили организаторы.

Средства предоставят тем, у кого есть следующие критерии уязвимости:

в семье есть несовершеннолетние дети/пожилые люди, которую возглавляет только кто-то один из родителей;

в семье есть лица пожилого возраста, которые также воспитывают детей до 18 лет;

в семье есть лица с тяжелыми болезнями или имеют группу инвалидности.

Важно иметь низкие доходы: он за месяц на одного члена домохозяйства не может превышать 5,4 тыс. грн.

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Согласно программе, размер помощи за один месяц составляет 3,6 тыс. грн, однако финансирование рассчитано на три месяца для каждого члена семьи, то есть каждый сможет рассчитывать на почти 11 тыс. грн.

"Многоцелевая программа помощи от УВКБ ООН — это единовременная денежная помощь людям, выехавшим из регионов, пострадавших от военных действий. Размер помощи составляет 3,6 тыс. грн ежемесячно на человека в течение 3-х месяцев", — говорится в сообщении.

Помощь от УВКБ ООН доступна для жителей Кролевецкой громады Сумской области.

Запись в очередь для приема в г. Кролевец на 25 февраля 2025 года доступна по следующему номеру телефона: 063 182 68 38.

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