Виплати від УВКБ ООН — де і як зареєструватися на виплати у серпні

Українці можуть отримати виплати УВКБ ООН з 15 серпня — умови
З 15 серпня 2025 року пройти реєстрацію на отримання фінансової допомоги від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) можна буде у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Виплата розрахована на тримісячний період.
Про це йдеться в інформації, поширеній пресслужбою організації у Telegram.
Хто зможе отримати фіндопомогу від УВКБ ООН
Згідно з оприлюдненими умовами програми УВКБ ООН, подати заявку на допомогу зможуть люди, у яких є один з двох юридичних статусів:
- Внутрішньо переміщена особа (ВПО) з терміном переміщення не більш ніж пів року в межах України (є у наявності офіційна довідка), та яка не була включена в програму фіндопомоги УВКБ раніше, а також не отримувала виплати від інших фондів три попередні місяці;
- Біженець, що повернувся з-за кордону в Україну після вимушеного виїзду до іншої країни у зв'язку з воєнними діями (є документ-підтвердження), та не отримував виплати від УВКБ чи інших фондів як особа, що повернулась в Україну після вимушеного переміщення, за останні три місяці.
Також потрібно, щоб дохід домогосподарства-претендента не перевищував суму у 5,4 тис. грн у розрахунку на кожного члена сім'ї, та, щоб був бодай один із наступних вразливих критеріїв:
- у родині є тільки один з батьків (батько, мати, опікун) з одним чи кількома неповнолітніми дітьми, чи особами похилого віку (від 55 років і вище);
- у родині, яку очолює одна чи кілька самотніх громадян похилого віку (від 55 років), є одна чи кілька дітей, яким немає 18 років;
- у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби з відповідним документальним підтвердженням).
Де і як зареєструватися на виплати у серпні
Попередній запис на реєстрацію у порядку живої черги на фіндопомогу від УВКБ ООН відкриється з 15 серпня 2025 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова 5.
Під час консультації необхідно буде вказати:
- перерахувати всіх охочих отримати виплати;
- мати ідентифікаційний код та паспорт (для всіх осіб, кого потрібно записати);
- вказати родинні зв’язки;
- бути присутніми всім членам родини;
- мати статус ВПО за останні шість місяців.
Деталі доступні за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.
Загальний розмір допомоги на кожного члена сімʼї становитиме 10,8 тис. грн (один транш за три місяці).
