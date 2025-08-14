Відео
Українці можуть отримати виплати УВКБ ООН з 15 серпня — умови

Українці можуть отримати виплати УВКБ ООН з 15 серпня — умови

Дата публікації: 14 серпня 2025 11:00
Виплати від УВКБ ООН — де і як зареєструватися на виплати у серпні
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 15 серпня 2025 року пройти реєстрацію на отримання фінансової допомоги від представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) можна буде у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Виплата розрахована на тримісячний період.

Про це йдеться в інформації, поширеній пресслужбою організації у Telegram.

Читайте також:

Хто зможе отримати фіндопомогу від УВКБ ООН

Згідно з оприлюдненими умовами програми УВКБ ООН, подати заявку на допомогу зможуть люди, у яких є один з двох юридичних статусів:

  1. Внутрішньо переміщена особа (ВПО) з терміном переміщення не більш ніж пів року в межах України (є у наявності офіційна довідка), та яка не була включена в програму фіндопомоги УВКБ раніше, а також не отримувала виплати від інших фондів три попередні місяці;
  2. Біженець, що повернувся з-за кордону в Україну після вимушеного виїзду до іншої країни у зв'язку з воєнними діями (є документ-підтвердження), та не отримував виплати від УВКБ чи інших фондів як особа, що повернулась в Україну після вимушеного переміщення, за останні три місяці.

Також потрібно, щоб дохід домогосподарства-претендента не перевищував суму у 5,4 тис. грн у розрахунку на кожного члена сім'ї, та, щоб був бодай один із наступних вразливих критеріїв:

  • у родині є тільки один з батьків (батько, мати, опікун) з одним чи кількома неповнолітніми дітьми, чи особами похилого віку (від 55 років і вище);
  • у родині, яку очолює одна чи кілька самотніх громадян похилого віку (від 55 років), є одна чи кілька дітей, яким немає 18 років;
  • у родині є одна або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби з відповідним документальним підтвердженням).

Де і як зареєструватися на виплати у серпні

Попередній запис на реєстрацію у порядку живої черги на фіндопомогу від УВКБ ООН відкриється з 15 серпня 2025 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Бизова 5.   

Під час консультації необхідно буде вказати:

  • перерахувати всіх охочих отримати виплати;
  • мати ідентифікаційний код та паспорт (для всіх осіб, кого потрібно записати);
  • вказати родинні зв’язки;
  • бути присутніми всім членам родини;
  • мати статус ВПО за останні шість місяців.

Деталі доступні за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Загальний розмір допомоги на кожного члена сімʼї становитиме 10,8 тис. грн (один транш за три місяці).

Раніше ми писали, що UNHCR Ukraine відкрила запис на допомогу в одному з населених пунктів Сумщини. Йдеться про суму у 10,8 тис. грн. 

Також ми розповідали, що українські ветерани, у яких є бізнес-ідеї, можуть отримати гранти на розвиток справи. Зокрема, передбачені суми у 30 тис. та 10 тис. доларів

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
