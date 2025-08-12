Відео
Головна Фінанси Українці можуть отримати гранти до 30 тис. доларів — умови

Українці можуть отримати гранти до 30 тис. доларів — умови

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 08:00
Виплати до 30 тис. доларів — хто з українців може взяти участь у конкурсі
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ветерани разом із партнерами, які мають ідеї щодо власної справи, або вже є власниками бізнесу та прагнуть масштабуватися, можуть взяти участь у програмі від Universe Group та отримати грантову підтримку до 30 тис. доларів. Реєстрація триватиме до 15 вересня 2025 року.

Про це інформує пресслужба Міністерство цифрової трансформації.

Читайте також:

Детальніше про програму з підтримки ветеранів

Як зазначають у відомстві, держава створює дедалі більше можливостей для розвитку бізнес-навичок військових після повернення з війни. Йдеться про запуск безоплатного навчання з підприємництва для ветеранів від Universe Group, Genesis for Ukraine та Бізнес-школи УКУ. 

Програма розрахована на ветеранів, які вже мають підприємницький досвід чи реалізовують справу спільно з близькими чи друзями.

В рамках програми її учасники отримають:

  • навчальні модулі з підприємництва;
  • менторство від досвідчених бізнесменів;
  • нетворкінг/обмін досвідом з іншими бізнесами;
  • змогу отримати грантову підтримку для бізнесу.

Тобто ветерани мають можливість отримати безкоштовне навчання на одному з онлайн курсів та ексклюзивний доступ до навчального курсу від Бізнес-школи УКУ.

Проєкт дозволить поєднувати підприємницьку освіту з можливістю працювати над справжнім бізнес-проєктом.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: Мінцифри

Розміри грантів та як взяти участь у програмі

У підсумку трьом командам програми дадуть гранти на розвиток бізнесу:

  • 30 тис. доларів — за перше місце;
  • 10 тис. доларів — за друге та третє місця.

Витратити грантові кошти можна буде:

  • на послуги та товари, які мають відповідати бізнес-плану та бути пов’язаними з бізнесу під час втілення проєкту учасників;
  • закупівлю обладнання;
  • придбання витратних матеріалів, будматеріалів та сировини;
  • програмне забезпечення.

Для того, щоб подати заявку, потрібно заповнити онлайн-форму

Під час подання заявки, майбутнім учасникам потрібно буде пройти анкетування та інтервʼю, а також написати мотиваційний лист.

Перед поданням ветеранам радять переконатися, що ознайомлені з умовами участі та мають необхідні документи — для практичного офлайн-етапу та у разі перемоги. Після цього слід очікувати на запрошення на навчання.

"Підтримуємо професійний розвиток українських героїв і героїнь", — додали у Міністерстві цифрової трансформації.

Раніше ми писали, що громадянам доступний грантовий конкурс з фінансуванням у 200 тис. грн. Кошти можна буде отримати від громадської організації Fight For Right, що втілює відповідну програму.

Також ми повідомляли, що можна отримати в п'ятьох областей грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців в Україні. Йдеться про громадян, які постраждали через російську агресію. 

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
